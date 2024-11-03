北韓援俄中國沉默 澤倫斯基震驚

北韓軍隊大舉部署俄羅斯邊境，劍指烏克蘭。烏國總統澤倫斯基一日點名美國、英國、德國別再「袖手旁觀」。（路透檔案照）

2024/11/03 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基上月卅日接受南韓「韓國放送公社」（KBS）電視台訪問，批評盟國對北韓派兵援助俄羅斯問題「零」回應，更表示對中國的沉默感到震驚。他一日再呼籲盟國別再「袖手旁觀」，應提供足以助烏攻擊對方的遠程武器，並直言聲稱無法接受戰爭升級擴大的各國「須言行一致」。

澤倫斯基向KBS表示，「北韓行動並非隨機」，而是有「戰略目標」，希望得到俄羅斯的支持作為回報」。對於這場演變為「兩個國家針對一個國家的戰爭」，澤倫斯基警告，世界必須認識到這個聯盟的嚴重性，「這不僅是我們的戰爭」，「俄國已經引入北韓，他們不會就此止步」，點名伊朗可能是下一個助俄攻烏國家。

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他敦促南韓發揮更大作用，「若南韓想了解北韓及其士兵的真實能力，那麼他們來到這裡，親眼看到並直接分析現實將獲益匪淺」。南韓先前已承諾派遣專家小組赴烏，在防空等防禦能力上進行合作。

籲日韓帶頭組亞洲安全聯盟

澤倫斯基認為，此刻已到東方盟國組成「亞洲安全聯盟」的時候，呼籲日、韓等國帶頭行動。他點名中國的關鍵地位，「由於北韓正積極將區域拉入戰爭，因此與中國接觸對於反擊北韓侵略至關重要」；但他「對中國的沉默感到驚訝」，就算「不能說中國與我們站在同一邊，但作為區域安全保障者，它的沉默令人震驚」。

澤倫斯基一日再透過即時通訊軟體發布影片表示，北韓在飛彈部署與武器生產上已取得進展，「現在將學習現代戰爭，…而全球將再度旁觀」，點名美、英、德隔岸觀火，就是不提供必要的遠程武器，呼籲無法接受戰爭升級與擴大的每一個人不能袖手旁觀，必須言行一致。

美國一日宣布由庫存提取四．二五億美元裝備援烏，包括防空攔截裝備、火箭系統和火砲彈藥、裝甲車和反坦克武器等，以及空對地彈藥、醫療器材、爆破彈藥和備件，「以因應其最迫切的需求」，並承諾持續提供烏克蘭更多戰力抗俄。

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