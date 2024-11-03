入侵日領空拒認錯 中國推說被干擾

日本防衛省公布的今年八月入侵領空的中國「運-9」電子偵查機照片。（美聯社檔案照）

2024/11/03 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本共同社二日報導，針對一架中國軍機在八月廿六日首度入侵日本領空並引發日本嚴正抗議一事，中國政府在九月曾向日方回應，宣稱肇因於「不可預見的干擾」，完全沒有承認錯誤。

根據外交消息人士透露，中方在九月的回應中提及「干擾」導致該架運九（Y-9）電子偵查機情報收集機進入日本領空，但沒有點名日本自衛隊是造成中國軍機侵犯領空的原因。中方強調這是「完全意外的情況」，且堅持並非蓄意行為。

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這次外界首次得知中國對侵犯日本領空所做的解釋。共同社指，中方可能聲稱自衛隊飛機追蹤中國軍機是「干擾」，將日本根據國際法應對侵犯領空的非法行為的責任轉嫁到自衛隊飛機上，除了不認錯，也沒有提出如何防止這類事件再次發生的措施。報導稱，如果中國政府在調查事故原因和防止再次發生方面繼續採取消極態度，將會加劇發生如意外擦撞等意外事件的憂慮。

日本自衛隊去年為因應外國軍機可能侵犯日本領空，戰機緊急升空六六九次，當中由中國軍機引發的緊急升空超過七成，共四七九次。在八月的事件中，日本航空自衛隊西部航空方面隊的戰機緊急升空，先警告該架運九過於接近領空，並在其進入領空時，發出警告要求撤離。

日本首相石破茂已計畫在與中國國家主席習近平的首次會面中，要求中方就此事件做出詳細解釋。日中目前正協調安排這場會談，可望藉本月十五至十六日在南美洲國家祕魯舉行的亞太經合會（APEC）領袖峰會的場邊舉行。

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