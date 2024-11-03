選前週五夜 川普賀錦麗威州拚場 過去6次大選 4次雙方差距不到1％

美國總統大選前最後一個週五夜，兩黨候選人川普和賀錦麗都在關鍵搖擺州威斯康辛最大城市密爾瓦基造勢，較勁意味濃厚。義大利拿坡里在11月2日投票。（歐新社）

2024/11/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選前最後一個週五夜，兩黨候選人川普和賀錦麗都在關鍵搖擺州威斯康辛最大城市密爾瓦基造勢，會場相距不到十一公里，支持者不相上下，較勁意味濃厚。川普繼續以暴力言論攻擊挺賀的共和黨籍前眾議員麗茲．錢尼，賀錦麗則狠批川普根本喪失成為總統的資格。

有十張選舉人票的威州是民主黨在中西部的「藍牆」州之一，但過去六次大選中，有四次雙方差距不到一％。川普在二○一六年險勝，但二○年輸給拜登。密爾瓦基是民主黨大本營，但郊區居民多是共和黨人。

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都在密爾瓦基造勢 較勁意味濃

賀錦麗已九度在威州造勢，川普更是十度到訪，這還不包括在密爾瓦基舉行的共和黨全代會。威州共和黨人表示，賀選前回防大本營，凸顯她落居防守狀態。

川普日前受訪被問到同黨前眾議員錢尼持續「反川」時，稱錢尼是「戰爭鷹派」，總想與人開戰，「應該讓她拿著步槍站著，被九把槍瞄準，看她作何感想」。川普翌日續稱要是錢尼投入戰鬥，讓敵人用槍指著，她甚至沒有勇氣直視敵人的眼睛。

川普此一言論立刻讓賀錦麗「撿到槍」，捍衛錢尼才是「真正愛國者」，批評川普的暴力言論有增無減。她強調，「任何使用這種暴力言詞的人都沒有資格成為總統」。

鑑於一日的就業報告顯示，十月就業成長幾乎停滯，川普趁機狠批拜賀在經濟上表現不佳，「這就像一場蕭條」。賀錦麗則酸川普曾承諾富士康會在威州大舉投資，結果卻是「空頭支票」。

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