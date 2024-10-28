伊朗最高領袖「忍住」 未嗆報復以國

針對以色列的報復行動，伊朗最高領袖哈米尼27日首度回應，強調以國此次襲擊行動「不應被誇大或淡化」，應由德黑蘭當局決定如何反擊。圖為德黑蘭街頭的反以色列和美國宣傳看板，左為伊朗總統裴澤斯基安和革命衛隊指揮官巴格瑞肖像，右為美國總統拜登和以色列總理納坦雅胡。（歐新社）

2024/10/28 05:30

強調以國襲擊「不應誇大或淡化」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列廿六日針對伊朗多地飛彈製造設施、地對空飛彈陣列與其他空中能力發動攻擊，以報復伊朗本月初以飛彈襲擊以國。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）廿七日首度回應，並未呼籲進行報復，反而稱由德黑蘭當局決定如何反擊，同時強調以國此次襲擊行動「不應被誇大或淡化」，凸顯伊朗正仔細權衡如何回應以國。

哈米尼在會見襲擊中喪命的四名伊朗武裝部隊成員家屬時，形容以國空襲行動帶有惡意，「猶太復國主義政權（以色列）兩天前犯下的邪惡行徑既不應被誇大，也不應被淡化。（伊朗）必須終止以國政權的誤判…（德黑蘭）當局應決定如何向以國政權傳達伊朗人民的力量和意願，並採取有利於國家利益的行動」。

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伊朗軍方並未威脅立即報復，僅稱保留在適當時機加以回應的合法權利，同時優先考慮在加薩和黎巴嫩建立永久停火。美聯社分析，德黑蘭或許設想避免局勢進一步升溫。以國在行動後警告伊朗，若再對襲擊做出回應，將付出沉重代價，美國、德國和英國則要求德黑蘭勿進一步升級衝突。美國總統拜登表示，希望「這就是結束」。

衛星影像 以攻擊伊朗前核武基地

「路透」指出，前聯合國武器查核員歐布萊特（David Albright）和華府智庫「海軍分析中心」（CNA）副研究員艾弗萊斯（Decker Eveleth）分析商業衛星影像公司「星球實驗室」等影像指出，以國擊中伊朗北部霍吉爾（Khojir）飛彈生產設施的兩座固體燃料混合廠，以及位於德黑蘭、過去曾是伊朗核武研發基地的帕欽（Parchin），當地有三座飛彈固體燃料混合廠和一座倉庫遇襲。路透曾在七月報導，伊朗正在擴建霍吉爾飛彈生產設施。

艾弗萊斯指出，製造固體燃料所需的工業攪拌機很難製造，且國際間有出口管制，「伊朗多年來耗費鉅資，才得以進口攪拌機，可能很難換新」。他也直言，雖然以國此次對伊朗的攻擊範圍有限，但可能已嚴重阻礙伊朗大規模生產飛彈的能力，讓伊朗未來很難再發動大規模飛彈攻勢。

歐布萊特進一步指出，以國擊中帕欽基地的「塔勒坎二號」（Taleghan 2）建物，這是伊朗先前進行「阿瑪德核武計畫」（Amad Plan）的測試地點，但聯合國監督機構和美國情報部門評估該計畫早在二○○三年就停止。伊朗可能在以國此次空襲前就移走建物內的核武測試設備，但即使如此，該建物對於伊朗未來潛在的核武活動仍有價值。

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