安倍「鞋」力助攻 世耕弘成東山再起

日本自民黨前參議院幹事長世耕弘成以無黨籍身分，轉換跑道參選眾議員，穿著故友前首相安倍的鞋子走遍大街小巷，最終贏得勝利。（取自世耕X平台粉專）

2024/10/28 05:30

友台大將 擊退親中「二階王國」

〔駐日特派員林翠儀／東京廿七日報導〕日本自民黨前參議院幹事長世耕弘成，這次以無黨籍身分轉換跑道參選眾議員，不但失去黨的奧援，挑戰的對象還是黨內大老二階俊博建立的「二階王國」和歌山第二選區。在艱困的選戰中，世耕穿著故友前首相安倍晉三的鞋子走遍大街小巷，爭取選民認同，最終贏得勝利。

獻金事件退黨 轉戰眾院成功

世耕曾多次陪同安倍訪台，和許多台灣政壇人物有私交。他的東山再起具有多重意義，除了擊垮黨內親中派代表，也為受到打壓的安倍派出一口氣。相當友台的世耕若重返自民黨，將會是台灣最大的助力之一。

請繼續往下閱讀...

穿安倍生前皮鞋打選戰

現年六十一歲的世耕在一九九八年繼承伯父的地盤，經過補選成為參議員進入政壇。他和安倍私交甚篤，兩人是廿多年的好友，不但擔任過安倍內閣的經濟產業大臣等重要職務，也是安倍派的重要幹部。

世耕和安倍的體型不同，鞋子的尺寸卻一模一樣。世耕在社群媒體X平台發文說，廿幾年前和安倍去居酒屋喝酒，安倍回家時穿錯他的鞋子，當時才知道兩人的鞋子尺寸相同。這次選舉，安倍遺孀昭惠夫人，特地送來一雙安倍生前穿的土黃色皮鞋，希望陪同世耕走過艱困的選戰。

安倍在二○○七年因舊疾復發辭去首相職務，下野後力圖東山再起，穿著這雙鞋子走遍山口縣選區，尋求選民認同。同樣尋求東山再起的世耕，這次則穿著安倍的鞋子，行腳和歌山縣的熊野古道，緬懷故友，也找回初心。競選期間，這雙安倍的皮鞋也多次入鏡。

世耕擔任參議員長達廿六年，二○一九年起擔任自民黨參議院幹事長。去年民眾黨主席柯文哲訪日後，誤將世耕「自民黨參議院幹事長」的頭銜，說成「自民黨幹事長」，也讓世耕在台灣知名度大漲。

安倍遇刺身亡後，世耕成為安倍派「五人眾」領導群之一。不過，在去年底發生自民黨五派閥政治獻金醜聞後，世耕扛起責任，辭去參院幹事長職務，今年四月遭黨中央「退黨勸告」處分後，主動申請退黨。世耕是安倍派五人眾中唯一被處分「退黨勸告」者，他不僅退出自民黨，而且是由參議員轉換跑道挑戰眾議員選舉，難度比其他人更高，挑戰的對象是自民黨提名人二階伸康。

自民黨前幹事長二階俊博也涉入政治獻金案，而且情節重大，但他在黨中央懲處前宣布引退，將地盤交給三男二階伸康。即使二階伸康是一介新人，但世耕面對的是二階俊博長年建立的「二階王國」。選戰期間，包括石破、自民黨幹事長森山裕等人均為二階伸康站台助選，而世耕由於已非自民黨員，許多黨內盟友均礙於黨規，無法公開為他站台。因此，昭惠夫人送來安倍的鞋子，為他加油打氣。

世耕弘成（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法