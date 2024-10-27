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德國極右派挑起文化戰爭 對包浩斯文化進行攻擊

德紹包浩斯校舍（見圖）為20世紀標竿性的建築之一。（路透檔案照）

德紹包浩斯校舍（見圖）為20世紀標竿性的建築之一。（路透檔案照）

2024/10/27 23:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕包浩斯（Bauhaus）塑造了現代工業設計，並持續激發世界各地建築師和產品設計師的靈感，但對德國極右派的一些人來說，卻認為包浩斯文化並不值得宣揚。

據《路透》報導，包浩斯是一種倡導的建築流派或風格的統稱，注重建築造型與實用機能合而為一。而除了建築領域之外，包浩斯也會應用在藝術、工業設計、平面設計、室內設計、現代戲劇、現代美術等領域上。

東德城市德紹（Dessau）將在明年慶祝包浩斯校舍搬遷一百周年，極右派的德國另類選擇黨（AfD）表示當地政府不要過度美化包浩斯主義風格，並稱它忽略了當地地區的傳統。

今年，德國另類選擇黨（AfD）成為自二戰以來第一個贏得德國地區選舉的極右派政黨。德國另類選擇黨利用了國家認同分裂的文化問題來獲得選票。

普林斯頓大學（Princeton University）研究民粹主義極右派運動的政治學教授穆勒（Jan-Werner Mueller）表示，挑起文化戰爭是他們一慣做法，挑撥離間是他們基本操作。

而在世界各地，德國另類選擇黨並不是唯一一個拒絕現代建築設計的右翼團體。川普（Donald Trump）執政的美國就試圖為所有新的聯邦建築規定成新古典主義建築，而匈牙利總理奧班（Viktor Orban）則重建了布達佩斯市中心的大部分地區。

格拉斯哥大學（Glasgow University）講師埃里格（Stephan Ehrig）表示，那些民眾認為他們是在保護選民，並捍衛高雅藝術和傳統價值觀，事實是他們在製造對立。他補充說，這次攻擊讓追求包浩斯風格的人感到沮喪，這導致兩極分化作為一種政治策略更加有效。

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