為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

立陶宛國會大選 在野黨微弱優勢領先 結果明晨揭曉

立陶宛今日舉行國會大選決選。（法新社）

立陶宛今日舉行國會大選決選。（法新社）

2024/10/27 21:43

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛國會大選今（27）日舉行第二輪投票，在野的社會民主黨（LSDP）於第一輪投票後處於領先地位，執政黨「祖國聯盟」（Homeland Union）則緊追在後，而開票結果預計會在台灣時間28日上午6點出爐。

立陶宛國會選舉採區域候選人與政黨提名並立制，141席中的71席由單一席次選區直接選出，另70席由政黨得票比例產生，這種投票制度對較大的政黨有利。

《路透》報導，社會民主黨在10月14日第一輪投票中的得票率為20％，略高於執政黨「祖國聯盟」的18％，反建制派政黨「涅曼河黎明」（Nemunas Dawn）則獲得了15％的選票。

社會民主黨領袖布林克維尤特（Vilija Blinkeviciute）在第一輪投票後透露，她已與另外2個政黨「為立陶宛黨」（For Lithuania）、「農民及綠色聯盟」（Farmers and Greens Union）商談有關組建政府的議題。

如果社會民主黨成功上台，預計立陶宛將繼續推動巨額軍費開支政策，並保持對俄羅斯鷹派的立場。

根據5月份公布的一份民調，有3/4的立陶宛民眾認為俄國可能會在不久的將來對他們發動攻擊。

第二輪投票作業將在當地時間晚間8點（台灣時間28日凌晨2點）告一段落，結果預計會在午夜時分（台灣時間28日上午6點）揭曉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
與俄羅斯、白俄羅斯接壤 4國籲歐盟邊界建防線
2024/06/27 14:32

與俄羅斯、白俄羅斯接壤 4國籲歐盟邊界建防線
立陶宛在白俄邊境建軍事基地 未來可供4000名德軍進駐
2024/08/20 11:25

立陶宛在白俄邊境建軍事基地 未來可供4000名德軍進駐
impression

台南曼哈頓「星鑽特區」蓄勢待發
自由廣場》中東歐是台灣外交的新大陸
2024/06/14 05:30

自由廣場》中東歐是台灣外交的新大陸
喊話增加國防預算 立陶宛總統：應占GDP的3.5％
2024/05/27 23:32

喊話增加國防預算 立陶宛總統：應占GDP的3.5％
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播