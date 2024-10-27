立陶宛國會大選 在野黨微弱優勢領先 結果明晨揭曉

立陶宛今日舉行國會大選決選。（法新社）

2024/10/27 21:43

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛國會大選今（27）日舉行第二輪投票，在野的社會民主黨（LSDP）於第一輪投票後處於領先地位，執政黨「祖國聯盟」（Homeland Union）則緊追在後，而開票結果預計會在台灣時間28日上午6點出爐。

立陶宛國會選舉採區域候選人與政黨提名並立制，141席中的71席由單一席次選區直接選出，另70席由政黨得票比例產生，這種投票制度對較大的政黨有利。

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《路透》報導，社會民主黨在10月14日第一輪投票中的得票率為20％，略高於執政黨「祖國聯盟」的18％，反建制派政黨「涅曼河黎明」（Nemunas Dawn）則獲得了15％的選票。

社會民主黨領袖布林克維尤特（Vilija Blinkeviciute）在第一輪投票後透露，她已與另外2個政黨「為立陶宛黨」（For Lithuania）、「農民及綠色聯盟」（Farmers and Greens Union）商談有關組建政府的議題。

如果社會民主黨成功上台，預計立陶宛將繼續推動巨額軍費開支政策，並保持對俄羅斯鷹派的立場。

根據5月份公布的一份民調，有3/4的立陶宛民眾認為俄國可能會在不久的將來對他們發動攻擊。

第二輪投票作業將在當地時間晚間8點（台灣時間28日凌晨2點）告一段落，結果預計會在午夜時分（台灣時間28日上午6點）揭曉。

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