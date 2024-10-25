中國網軍介選 鎖定美政壇反中人士

科技巨擘「微軟」廿三日發布輿情報告指出，點名俄羅斯、伊朗與中國等外國勢力正藉網路行動試圖擴大影響美國選民投票意向。（美聯社檔案照）

2024/10/25 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國二○二四年總統選舉倒數之際，科技巨擘「微軟」廿三日發布輿情報告，點名俄羅斯、伊朗與中國等外國勢力正藉網路行動試圖擴大影響美國選民投票意向，並指中國正持續透過社群媒體攻擊批判中國的美國政界人士。

報告指出，俄羅斯特工製作虛假影片抹黑美國民主黨總統候選人賀錦麗、指控其副搭檔副手華茲對學生性侵，其作法說明俄國政府偏好共和黨候選人川普回鍋。伊朗部份，點名伊朗監測大選資訊，透過駭客攻擊並竊取川普資料，傳給民主黨選戰官員與媒體。

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報告指出，中國近月高度關注美國議員選舉活動，並在選民間加劇散播不信任及不滿民主的情緒，親中的「垃圾偽軍」（Spamouflage）及「太子淹沒」（Taizi Flood）等網軍機器人不斷在社群媒體使用假帳號，鎖定公開批評中共的美國共和黨議員加以攻擊，包括批評正競選連任的阿拉巴馬州聯邦眾議員摩爾支持以色列，並指稱田納西州聯邦參議員布萊克本向製藥公司拿錢、德州聯邦眾議員麥考爾涉及內線交易，以及佛羅里達州聯邦參議員魯比歐涉及金融貪污。

對此，摩爾發言人回應「不意外」，因「我們早知中共是反猶太人的」。麥考爾則稱，被中共攻擊是「榮譽勳章」，他以挺身對抗中共為職志。魯比歐聲明說，中共正針對關鍵議題和特定候選人來形塑民意，「尤其是針對反中人士」。

微軟高層警告 須關注選舉日前後48小時

微軟的威脅分析中心高層透過聲明警告，「歷史表明，外國行為者迅速傳播欺騙性內容的能力，會嚴重影響美國公眾的看法和選舉結果。美國選民、政府機構、候選人和政黨必須特別關注選舉日前後四十八小時，對網路上欺騙性和可疑的活動保持警覺。」

美聯社指出，微軟上述報告與美國情報界警告相符。美國網路安全與基礎設施安全局表示，目前仍無跡象顯示外國對手策劃對選舉設施進行重大攻擊。

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