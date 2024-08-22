民眾悲觀情緒加劇 中國「社會火山」爆發警訊

美國和中國學者在2023年對中國民間進行的大型系列調查發現，中國的「社會火山」尚未爆發，但其震顫已向中共領導階層發出大量警訊。（路透檔案照）

2024/08/22 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國經濟持續低迷，失業人口增加，社會普遍瀰漫悲觀情緒。美國和中國學者在二○二三年對中國民間進行的大型系列調查發現，中國民眾對國家主席習近平主導經濟發展的信心正在減弱，而且開始將自己面臨的困難，歸咎於政治體制；儘管中國的「社會火山」尚未爆發，但其震顫已向中共領導階層發出警訊。

華爾街日報廿一日在題為「中國『社會火山』正在震顫，習近平的願景面臨考驗」的報導中指出，史丹佛大學經濟學家羅斯高和哈佛大學社會學家懷默霆等人，二三年向中國各地數萬名受訪者進行調查，得出前述重要發現。

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此系列調查曾在二○○四年、○九年和一四年進行，當時的中國受訪者普遍認為，自己在生活中無法取得成就，是因為自己「不夠勤奮」或「能力不足」，對未來抱持「持續樂觀」態度。數十年來，正是因為這種樂觀情緒和「明天會更好」的信念，共同推動了中國的經濟奇蹟。然而，中國人現在愈來愈將自己經濟狀況上的不如意，歸咎於從根本上就不公平的體制。

中共領導合法性 開始動搖

二三年的受訪者認為，社會秩序中一些與優秀品質無關的因素，是決定一個人貧富的相對更重要因素。這些受訪者認為，「人脈太過重要」及「不能提供均等機會」的不公平體制，是他們無法取得個人成就的主要原因；許多人認為，除非中國體制本身發生變化，否則無論他們多麼努力，都對提升自身地位沒有幫助。

調查還發現，許多中國民眾已意識到不能指望共產黨帶來繁榮，他們已經開始將自己面臨的困境，歸咎於政治體制本身。

調查結果顯示，中國的「社會火山」雖不到噴發跡象，但也表明中共領導層的合法性已開始動搖。換言之，中共與中國民眾長期以來的社會契約，正在瓦解當中。

報導指出，對數十年來最強勢的中共領袖習近平來說，中國民眾是以一種「消極抵抗」的形式，對「共同富裕」之類旨在讓中國回歸社會主義根本的政策產生質疑，包括民營企業抑制投資、消費者減少開支，再加上永不停息的政治清洗，也讓各級政府官員對落實政策缺乏熱情。

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