美韓軍事防禦 駐韓美軍司令暗示目標還有中國

駐南韓美軍司令拉卡梅拉近日暗示，南韓面臨的威脅不僅來自北韓，也來自中國。（美聯社）

2024/08/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港南華早報二日報導，美國和南韓的軍事同盟關係，向來以北韓為中心，但駐韓美軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）近日暗示，南韓面臨的威脅不僅來自北韓，也來自中國，希望駐韓美軍能在應對上發揮作用，讓華府和首爾對駐韓美軍角色的歧見浮上檯面。

「南韓面臨的威脅 不光只有平壤」

約二萬八千五百名駐韓美軍應該有助於嚇阻中國的討論近來不斷在華府浮現。對此，拉卡梅拉七月卅一日在華府一個線上論壇直言，「威脅南韓的不僅是北韓」，美韓一九五三年簽署的「共同防禦條約」也並未限定一個敵國，美軍已準備好保衛南韓免受「所有威脅」。

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「美韓共同防禦條約」第三條規定，美韓任一方在太平洋地區遭受武裝攻擊，都將對自身和平和安全構成危險，雙方均應採取行動，應對共同危險。第四條則表明，經雙方議定，南韓授予美國在其領土上部署陸、海、空部隊的權利。

南韓國立外交院院長兼反對黨議員金俊亨（譯音）表示，美國希望將南韓納入其全球戰略之中，一位美國軍事將領「如此公開」表明南韓面臨的威脅不光是北韓，非常引人關注，但駐韓美軍的角色擴大到朝鮮半島以外地區，可能會導致南韓被拖進有關台灣問題的衝突。

日可能介入半島與台海衝突

金俊亨繼續指出，美國和日本上月廿八日宣布改組駐日美軍司令部，以深化與日本自衛隊的合作，此舉正是效法美韓聯合司令部，這也意味日本自衛隊可能介入朝鮮半島和台海衝突。據了解，金俊亨和其他反對派議員正加緊蒐集連署，以在年底前通過一項國會決議，協助政府抵禦美國對南韓介入台海或烏克蘭戰爭等全球挑戰的日益強烈的要求。

南韓智庫「韓國防衛網」資深分析師李一宇（譯音）表示，首爾和華府對朝鮮半島威脅的看法確實存在嚴重分歧，主要是首爾不想因為強調來自其最大貿易夥伴的威脅，進一步「激怒中國」。

另一方面，德國二日加入旨在監督兩韓停戰並承諾在開戰時保衛南韓的「聯合國盟軍指揮部」（UNC），成為第十八個成員國。德國國防部長佩斯托瑞斯表示，此舉證明柏林堅信歐洲安全與印太安全息息相關，今後德軍也將分擔保衛兩韓邊界的責任。

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