納坦雅胡感謝拜登 賀川都喊停火

以色列總理納坦雅胡廿五日在美國白宮與美國副總統賀錦麗會晤前合影。（美聯社）

2024/07/27 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國副總統賀錦麗廿五日在與以色列總理納坦雅胡的會談中，敦促以色列盡快與哈瑪斯達成停火協議，讓人質平安而歸，並坦言無法對加薩走廊的「悲劇」保持沉默。稍早，納坦雅胡也與美國總統拜登會晤，讚揚對以色列的支持。

納坦雅胡在廿六日前往佛州拜會美國共和黨總統候選人川普，他預計在美東時間上午十一時左右抵達海湖莊園，與川普會面二至三個小時。川普廿五日接受福斯新聞訪問時，呼籲以色列必須盡快結束與哈瑪斯的戰爭，讓人質獲釋。他還說，以色列必須更好地管理其「公共關係」，「我希望納坦雅胡快點結束、快點完成」。

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拜登自以哈戰事爆發，即持續運送武器助以，但未有效阻止以軍傷害平民，造成拜登在年輕人、阿拉伯裔及非洲裔美國人、穆斯林社群支持度大跌。但納坦雅胡廿五日在白宮感謝拜登對以色列的支持。

美國官員前一天對記者透露，兩人正制定停火及以國被擄人質釋放協議細節，「我們相信已進入收尾階段」。

賀：無法對加薩悲劇保持沉默

賀錦麗稱與納坦雅胡的會談「坦率具有建設性」，重申拜登立場、支持以色列有權自衛，但呼籲應迅速停火。她說，「以色列有權自衛，但如何做到這一點很重要，過去九個月在加薩發生的事情是毀滅性的」，「我們不能對苦難麻木，我也不會保持沉默」。

賀錦麗廿四日缺席納坦雅胡向美國國會發表的演說，被解讀為劃清與「戰爭總理」的界線。而她廿五日的尖銳言論，立刻引發納坦雅胡內閣極端民族主義盟友的強烈不滿。以國國安部長班吉維爾在Ｘ上寫道：「候選人夫人，戰爭不會結束」。以色列財政部長史莫崔赫也寫說，賀錦麗揭露停火協議等同於向哈瑪斯投降，「禁止掉進這個陷阱！」

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