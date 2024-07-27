納坦雅胡感謝拜登 賀川都喊停火
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國副總統賀錦麗廿五日在與以色列總理納坦雅胡的會談中，敦促以色列盡快與哈瑪斯達成停火協議，讓人質平安而歸，並坦言無法對加薩走廊的「悲劇」保持沉默。稍早，納坦雅胡也與美國總統拜登會晤，讚揚對以色列的支持。
納坦雅胡在廿六日前往佛州拜會美國共和黨總統候選人川普，他預計在美東時間上午十一時左右抵達海湖莊園，與川普會面二至三個小時。川普廿五日接受福斯新聞訪問時，呼籲以色列必須盡快結束與哈瑪斯的戰爭，讓人質獲釋。他還說，以色列必須更好地管理其「公共關係」，「我希望納坦雅胡快點結束、快點完成」。
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拜登自以哈戰事爆發，即持續運送武器助以，但未有效阻止以軍傷害平民，造成拜登在年輕人、阿拉伯裔及非洲裔美國人、穆斯林社群支持度大跌。但納坦雅胡廿五日在白宮感謝拜登對以色列的支持。
美國官員前一天對記者透露，兩人正制定停火及以國被擄人質釋放協議細節，「我們相信已進入收尾階段」。
賀：無法對加薩悲劇保持沉默
賀錦麗稱與納坦雅胡的會談「坦率具有建設性」，重申拜登立場、支持以色列有權自衛，但呼籲應迅速停火。她說，「以色列有權自衛，但如何做到這一點很重要，過去九個月在加薩發生的事情是毀滅性的」，「我們不能對苦難麻木，我也不會保持沉默」。
賀錦麗廿四日缺席納坦雅胡向美國國會發表的演說，被解讀為劃清與「戰爭總理」的界線。而她廿五日的尖銳言論，立刻引發納坦雅胡內閣極端民族主義盟友的強烈不滿。以國國安部長班吉維爾在Ｘ上寫道：「候選人夫人，戰爭不會結束」。以色列財政部長史莫崔赫也寫說，賀錦麗揭露停火協議等同於向哈瑪斯投降，「禁止掉進這個陷阱！」