關鍵搖擺州、鐵票區落後 壓垮拜登

在81歲的美國總統拜登宣布退選後，白宮外有民眾高舉海報，感念拜登過去4年來對美國的貢獻。（法新社）

2024/07/23 05:30

兩位策士週末登門勸退「勝利之路不存在」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登廿一日宣布放棄競選連任，為三個月後的總統大選投下震撼彈。美國媒體引述消息人士披露，即使近一個月來面臨黨內勸退壓力，拜登直到廿日都還向幕僚表示，將會參選到底，但在消化完最新民調數據，得知自己不僅在六個關鍵搖擺州全面落後共和黨候選人川普，就連在民主黨鐵票區的州也危機重重後，才決定退出選戰。

原本還想戰 一天內態度軟化

美國政治新聞網站「Politico」、美國有線電視新聞網（CNN）和路透報導，自上月底首場總統電視辯論以來，拜登在民主黨國會議員和金主要求退選的壓力下，仍堅持尋求連任，廿日稍早還告訴資深幕僚，競選活動正「全力推進」，直到當天晚上才改變主意。

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據了解，從拜登擔任參議員時就從旁協助、並在前兩次大選的關鍵決策中都站在拜登一邊的總統顧問芮契提（Steve Ricchetti）和策略長唐尼倫（Mike Donilon），上週末先後前往拜登位於德拉瓦州的住家，向拜登報告國會議員的擔憂，以及大幅放緩的選舉募款活動，同時也回報最新民調結果，後者讓拜登終於相信眾多民主黨人過去廿三天來所相信的事情，即他無法擊敗川普，「勝利之路基本上不存在」。

兩名知情人士透露，拜登團隊過去一週委託業者對搖擺州進行民調，但結果十分嚴峻，凸顯拜登不僅在六個關鍵搖擺州全面落後，就連在維吉尼亞州、新墨西哥州等民主黨原本可以輕鬆獲勝的地區都兵敗如山倒。在得知最新選情，並意識到將有更多黨內元老對其施壓後，拜登認為閃電退選會讓這個決定看起來像是依據他的意願所做出。對於第一夫人吉兒而言，夫婿主動退選也能挽回顏面，她一直堅決要求維護拜登的尊嚴。

拜登在與芮契提和唐尼倫開完會後，即要求幕僚開始起草退選聲明，並在當晚召開家庭會議，翌日一早確認退選的決定，隨即召集白宮資深官員和競選團隊主要人員舉行電話會議，由拜登透過閱讀即將發表的退選聲明，告知他的決定。會議結束後，白宮幕僚長齊安茲立即向白宮上下通報總統的決定，大多數人都感到驚訝。此外，知情人士聲稱，拜登當天也多次和副總統賀錦麗通話，表明支持由她來接棒。

據了解，國會的民主黨高層也早已意識到拜登將決定退選。一名接近高層的議員坦言，拜登最近幾天與家人共度時光時「離線」，暗示他正在消化過去幾週來黨內要求他退選的訊息，「他明白了來自（參院民主黨領袖）舒默、（眾院民主黨領袖）傑福瑞斯和（眾院榮譽議長）裴洛西的訊息」。一名白宮官員表示，人們相信拜登是一位偉大的總統，大多數人認為他做出正確的舉動，但他們仍感到心碎。

美國總統拜登（左）宣布退出競選連任，全力支持現任副總統賀錦麗（右）代表民主黨，迎戰共和黨總統候選人川普。（歐新社檔案照）

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