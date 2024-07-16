川普如期出席黨全代會 副手最快明揭曉

受到賓州槍擊事件影響，共和黨全代會強化維安措施，秘勤局和當地警力高度戒備。（彭博）

2024/07/16 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕歷經十三日的駭人槍擊案後，美國前總統川普如期出席十五至十八日在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的共和黨全國代表大會（RNC），正式接受提名參選總統，與民主黨現任總統拜登角逐白宮寶座，並於十八日晚間發表提名演說。大會期間也可望宣布副總統人選。本屆全代會受槍擊事件影響，呈現兩大特色，一是極其嚴格的維安戒備，二是凝聚非暴力的團結氛圍。

估計將有五萬人聚集在密爾瓦基市中心第一服務廣場（Fiserv Forum）的會場，包括二四○○名共和黨代表，他們將正式提名共和黨的總統和副總統候選人。「法新社」形容，如果二○一六年川普競選遭到共和黨當權派質疑，本屆的全代會則將如同為重返競技場的角鬥士舉行的「紙帶遊行」（ticker-tape parade）。

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周邊4500警力加入維安

在維安工作方面，共和黨全代會被歸類為「國家特殊安全集會」，因此可獲得額外資源和人力應對威脅。秘勤局與當地官員已為了全代會的維安工作，籌備一年半之久。秘勤局的共和黨全代會協調員吉布生─奇奇諾強調，「我們已做好充分準備，制定全面維安計畫，準備好執行」。

本屆共和黨全代會許多安排都是按照川普形象量身訂做，主題聚焦在「讓美國再次偉大」（MAGA）競選口號。來自世界各地數以千計的媒體記者，將在這場盛會進行採訪和報導。密爾瓦基周邊地區的四五○○位警力，也將協助密爾瓦基警方執行維安勤務。全代會期間，會場還會劃設無人機禁航區，但根據威斯康辛州州法，在秘勤局執行任務的區域以外，民眾仍可持有槍械。

夫人梅蘭妮亞將出席

與會人員方面，除前第一夫人梅蘭妮亞等川普家族成員外，俄亥俄州參議員范斯、佛羅里達州參議員魯比歐和北達科他州長柏根等共和黨要人，都將發表談話，外界預測三人是最有可能的副手人選。其他重要人士還包括佛州州長迪尚特、能源富豪哈姆，以及前英國首相特拉斯。

過去幾個月來，川普往往以打趣口吻回應副手人選問題，聲稱這是高度複雜版本的「誰是接班人」（川普從政前主持的商業實境秀）。估計可能宣布人選的時間為十七日，因為按照往例，副總統候選人將於該日發表演說。

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