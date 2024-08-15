常見殺蟲劑「幾乎無效」！消滅德國蟑螂 專家籲改進防治策略

美國有專家研究發現，市面上常見的殺蟲噴霧劑對德國蟑螂（右）「幾乎無效」；左為美洲家蠊（美洲蟑螂）。（美聯社資料照）

2024/08/15 13:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國肯塔基大學與奧本大學的研究人員近日發表一項震驚研究，指出市面上常見的殺蟲噴霧劑對德國蟑螂（Blattella germanica）「幾乎無效」。這項研究8月14日發表在《經濟昆蟲學期刊》（Journal of Economic Entomology）上，引發社會對現有蟑螂防治方法的關注。

研究發現，使用除蟲菊酯（pyrethroid）成分的液體和噴霧型殺蟲劑，在30分鐘的接觸時間內，僅能殺死不到20%的德國蟑螂。即使將蟑螂限制在噴灑過殺蟲劑的表面上，大多數產品仍需要8至24小時才能殺死蟑螂，有些甚至需要長達5天。

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研究的主要作者，現任佛羅里達大學博士後研究員的戈登（Johnalyn Gordon）博士表示：「由於長期使用除蟲菊酯類產品，家庭中的德國蟑螂很可能已經對這類殺蟲劑產生一定程度的抗藥性。據我們所知，數十年來已經沒有發現對除蟲菊酯敏感的德國蟑螂野外種群。」

研究還發現，殺蟲劑在不同表面的效果也有顯著差異。在塗漆石膏板、陶瓷磚和不鏽鋼三種表面中，殺蟲劑在石膏板上的效果最差。這意味著表面的多孔性可能對產品效果產生重大影響。

專家們指出，目前美國環境保護署（EPA）的規定並不要求殺蟲劑產品在最近從野外採集或已證實具有抗藥性的蟑螂上進行測試，這可能導致產品標籤與實際效果存在差距。

戈登博士強調：「根據我們的研究結果，基於除蟲菊酯的自行防治產品很可能無法有效對抗家中的德國蟑螂，特別是當它們被用作殘留性產品時。」

研究人員建議，更有前景的自行防治選擇包括凝膠或液體誘餌，這些誘餌能吸引蟑螂接觸含有慢效殺蟲劑的食物來源。理想情況下，消費者還應能獲得價格合理的專業害蟲防治服務，採用綜合害蟲管理（IPM）的多管齊下方法。

專家呼籲，未來應該開發更有效的除蟲技術來縮小管理差距，無論是透過不同的活性成分和作用模式，還是透過改進配方或產品部署策略，以實現更易獲得的害蟲管理方法。

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