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安比颱風撲日！羽田、成田機場逾600航班停飛 東京迪士尼提早閉園

颱風「安比」正朝日本關東地區步步進逼，日本東京迪士尼樂園宣布今日提早關閉。示意圖。（路透）

颱風「安比」正朝日本關東地區步步進逼，日本東京迪士尼樂園宣布今日提早關閉。示意圖。（路透）

2024/08/16 11:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第7號颱風「安比」正朝日本關東地區步步進逼，千葉縣預計今（16）日下午進入暴風範圍，因應颱風來襲，東京羽田和成田國際機場也宣布取消600多個航班，東京迪士尼提早到下午3時關閉。

根據《NHK》報導，受到安比颱風影響，千葉縣的東京迪士尼樂園宣布，東京迪士尼樂園和迪士尼海洋樂園將於今日下午3時閉園，部分遊樂設施及遊行暫時停止；東海道新幹線東京至名古屋路線列車，以及山陽新幹線全面停駛；羽田機場及成田機場取消超過600個國內與國外航班，幾乎處於關閉狀態。

此外，日本多家連鎖超商也決定今日休息，包含Lawson在東京及千葉縣共16間店；FamilyMart在東京及埼玉縣5間店及7-11在東京、千葉、埼玉、神奈川縣10間店。

日本氣象廳指出，安比颱風目前正以每小時20公里的速度從東京八丈島東北方110公里的海域往北移動，中心最大風速達每秒45公尺，中心半徑130公里以內將出現每秒25公尺以上暴風，預估千葉縣下午左右就會進入暴風範圍。

氣象廳預估，安比颱風今晚接近關東地區將颳起強風，東京都、伊豆群島、東北與東海地區將出現暴雨並伴隨局部雷暴；茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京23區、多摩縣、伊豆群島、神奈川縣和山梨縣也將出現線狀對流。

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