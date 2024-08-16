為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

颱風安比襲日本 羽田、成田機場逾600班機停飛

日媒報導，威力非常強的今年第7號颱風安比逼近日本，伊豆群島南部已進入暴風圈，中午前後千葉縣可能進入暴風圈。航空公司已決定東京羽田機場、千葉縣成田機場起降的班機逾600班停飛。示意圖。（法新社資料照）

日媒報導，威力非常強的今年第7號颱風安比逼近日本，伊豆群島南部已進入暴風圈，中午前後千葉縣可能進入暴風圈。航空公司已決定東京羽田機場、千葉縣成田機場起降的班機逾600班停飛。示意圖。（法新社資料照）

2024/08/16 10:44

〔中央社〕日媒報導，威力非常強的今年第7號颱風安比逼近日本，伊豆群島南部已進入暴風圈，中午前後千葉縣可能進入暴風圈。航空公司已決定東京羽田機場、千葉縣成田機場起降的班機逾600班停飛。

日本放送協會（NHK）根據日本氣象廳資訊報導，颱風安比今天上午10時（台灣時間9時）左右在東京的八丈島東北110公里外海以每小時20公里的速度朝北前進。

颱風中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間之最大陣風每秒60公尺，自中心起半徑130公里以內颳起風速每秒25公尺以上的暴風。

今天上午，伊豆群島南部已進入颱風安比暴風圈，伊豆群島出現強風，中午前後，千葉縣可能進入暴風圈，預料關東地區將出現強風豪雨，戶外招牌可能被吹走、行駛中的卡車可能被強風吹翻。

受颱風影響，出現短時間強降雨的「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），造成屋舍浸水、土石災害的危險度急遽增高。

日本氣象廳呼籲，即使颱風安比沒登陸，民眾盡量勿做不必要的外出，最好待在安全的地方。

東海道新幹線今天全天東京與名古屋之間的北上南下列車停駛。東北新幹線等也是今天上午11時左右起部分列車停駛。湘南新宿線等的首都圈電車部分列車停駛。

航空方面，羽田機場、成田機場起降的國內線與國際線共計逾600班班機停飛。

上午10時許，關東地區共有約1060戶停電。其中，千葉縣的多古町、東金市、山武市、香取市等約580戶、東京的町田市約480戶停電。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本恐遭颱風三連擊！第7號颱風「安比」最快明生成
2024/08/12 10:22

日本恐遭颱風三連擊！第7號颱風「安比」最快明生成
「巨大地震」警報才剛解除 安比颱風逼近日本關東
2024/08/16 00:54

「巨大地震」警報才剛解除 安比颱風逼近日本關東
impression

國際媒體關注台南 亮點是史博館特區
「悟空」颱風形成往日本移動 對台灣無直接影響
2024/08/13 15:48

「悟空」颱風形成往日本移動 對台灣無直接影響
「安比」颱風將襲日 東海道新幹線明停駛、497航班取消
2024/08/15 10:06

「安比」颱風將襲日 東海道新幹線明停駛、497航班取消
第7號颱風「安比」凌晨生成 17日最接近日本關東
2024/08/13 07:08

第7號颱風「安比」凌晨生成 17日最接近日本關東
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播