泰國女子掛車廂外！頭猛撞電線桿摔落畫面曝

泰國19歲女子搭火車時為拍影片，竟整個身體懸掛在火車懸掛車廂外，導致頭部遭電線桿猛撞跌落月台送醫。（圖擷自「@PR_SRT」X、本報合成）

2024/08/15 13:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國南部那拉提瓦府（Narathiwat）發生鐵路意外，19歲女子本月初搭火車時為拍攝影片，竟把整個身體懸掛在火車懸掛車廂外，導致頭部遭電線桿猛撞跌落月台，近日影像曝光後在社群平台瘋傳，泰國國家鐵路局（SRT）警告此行為相當危險，嚴禁效法。

綜合《曼谷郵報》等泰媒報導，泰國國家鐵路局臉書粉專13日發文並附上影片，內容提及19歲不具名女子當地時間5日下午3時許搭乘452號列車，公開影像可見，在列車駛離Ban Ton Don車站後，女子為拍影片站在車廂門口，整個人面向車內、雙手緊抓扶手欄杆，形似懸掛車廂外，數秒後遭前方電線桿猛撞頭部後摔落月台上，車站人員獲報緊急將她送往醫院。

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當地醫院經檢查指出，女乘客接受X光檢查顯示頭部腫脹，內部無嚴重受傷，並允許回家休養。

針對這起事故，泰國國家鐵路局警告所有乘客，嚴禁效法此類行為，同時向列車乘務員下達安全指導和提高安全檢查頻率指示。

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