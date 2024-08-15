南韓慶祝光復79周年 尹錫悅首提「三大統一戰略」

南韓總統尹錫悅15日發表演說，提出以「自由、變化、合作」為關鍵詞的三大統一戰略。（路透）

2024/08/15 13:26

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅15日在首爾世宗文化會館出席光復79周年慶祝儀式並發表演說，提出以「自由、變化、合作」為關鍵詞的三大統一戰略。

朝鮮半島在第二次世界大戰結束前曾被日本殖民統治，1945年8月15日「大日本帝國」宣布向同盟國無條件投降，南韓將這天訂為光復節，北韓稱為祖國解放日，象徵日本殖民統治的結束。

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據《韓聯社》報導，尹錫悅表示：「我今天向南韓國民、北韓居民和國際社會提出統一藍圖和戰略。第一，我們需要確立自由統一價值觀並具備推動統一事業的力量；第二，我們應營造讓北韓居民渴求自由統一的變化；第三，我們需與國際社會團結合作。」

尹錫悅提議兩韓應建立工作層級的對話機制。他說，透過該機制，兩韓將能討論緩解緊張局勢、促進經濟合作、促進人員往來及文化交流、應對災難及氣候變化、離散家屬等一切問題。

尹錫悅強調：「只要兩韓分裂還在持續，我們就無法完成真正的光復。只有在整個朝鮮半島建立國民當家作主的自由民主統一國家，才是實現完整的光復。」

尹錫悅強調，自當年國家主權被侵犯到今天，南韓國民書寫了偉大的歷史。而貫穿這一偉大征程的根本價值就是自由，祖國光復是朝向自由鬥爭的成果。

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