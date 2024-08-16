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團結！拜登退選後首度同台賀錦麗 高喊「痛扁共和黨」

美國副總統賀錦麗（右）接替現任總統拜登（左）成為民主黨總統候選人後，兩人15日首度同台。（法新社）

美國副總統賀錦麗（右）接替現任總統拜登（左）成為民主黨總統候選人後，兩人15日首度同台。（法新社）

2024/08/16 11:16

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替現任總統拜登（Joe Biden）成為民主黨總統候選人後，兩人15日首度聯合公開露面，在融洽氣氛中展現團結。

綜合媒體報導，拜登與賀錦麗15日現身馬里蘭州1所社區學院。拜登正因「聯邦醫療保險」（Medicare）與製藥商達成調降藥價的重大協議，受到各界讚揚，現場支持者紛紛大喊：「謝謝你，喬！」。

但拜登顯然不想蓋過賀錦麗的風采，隨即表示：「她（賀錦麗）會是一位出色的總統。」自賀錦麗上月21日投入總統大選後，已成功整合民主黨，民調更以些微差距領先共和黨候選人川普（Donald Trump）。

這是拜登宣布退選以來，兩人首度同台造勢。今年81歲的拜登在演說中強調，民主黨的計畫是「痛扁」共和黨對手，還假裝忘記川普的姓氏，讓現場支持者笑開懷。

賀錦麗當天僅以副總統身分簡短發言，她稱很榮幸能在「最傑出的人」麾下任職，並說現場充滿對拜登的愛，聽眾聞之報以熱烈歡呼。

拜登與賀錦麗稍早在白宮發布的聯合聲明中指出，與製藥商達成歷史性協議，將調降針對高齡長者的10項重要藥物價格，包括治療糖尿病、心臟衰竭與血栓等疾病用藥；首年將替美國年長者撙節15億美元（約新台幣484億元），並替聯邦醫療保險省下60億美元（約新台幣1938億元）。

這雖然是出自拜登的構想，但拜登似乎選擇與賀錦麗共享這項政績。賀錦麗將於16日在北卡羅萊納州公布其執政後的經濟政策。

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