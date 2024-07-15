美政治人物遭威脅 近年數量激增

二○二二年十月，一名極右派陰謀論者手持鈍器，闖入前聯邦眾議院議長裴洛西住家，意圖挾持裴洛西並「打碎她的膝蓋骨」，人在家中的裴洛西丈夫保羅（Paul Pelosi）因而遇襲負傷。（美聯社檔案照）

2024/07/15 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國前總統川普十三日在賓州造勢場合遇襲，顯示美國近年來政治兩極化，催生出血腥、暴力後果。自二○二一年一月六日因川普敗選，引發國會山莊暴動後，國會議員和分析家即不斷表達對政治性煽動、粗暴言論傷害國家政體的擔憂。據美國國會警察局統計，國會議員在二○二一年通報威脅案件達到九六二五起創新高，相較於二○一七年僅三九三九件。

法新社報導，二○一七年遭反共和黨人士槍擊重傷的美眾議院多數黨領袖史卡利塞（Steve Scalise）在社群媒體Ｘ寫道，「民主黨領袖過去數週不斷激化荒謬且歇斯底里的情緒，稱川普勝選將會終結美國民主。我們顯然已在過去目睹極左派瘋子以行動呼應暴力煽動言詞」。

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二○一六年綠黨總統候選人史坦（Jill Stein）的競選副手巴拉卡（Ajamu Baraka）表示，民主黨的煽動言詞，可能使槍手認為清除對國家的現存威脅，是自己的愛國職責。

政治極化 裴洛西夫曾遭侵門攻擊

政治極化引發的暴力，同樣也對民主黨造成傷害，顯著案例為二○二二年十月，一名極右派陰謀論者手持鈍器，闖入前聯邦眾議院議長裴洛西住家，意圖挾持裴洛西並「打碎她的膝蓋骨」，人在家中的裴洛西丈夫保羅（Paul Pelosi）因而遇襲負傷。

不過，川普本人才是導致美國近年來政治語言持續流於粗俗的一大始作俑者，包括在國會暴動爆發前喊話支持者「激烈戰鬥」。許多被川普視為眼中釘的國會、政府人士，例如兩度支持彈劾川普的共和黨參議員羅尼（Mitt Romney），以及帶領美國走過武漢肺炎疫情的前白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）等人，都在受到川普支持者威脅後僱用私人保全。執法機關認為，儘管各方面的威脅劇烈增加，右翼暴力仍屬最大憂患。

芝加哥大學政治科學教授裴普（Robert Pape）在國會暴動後，針對政治暴力主題進行數次民調，上月最新結果顯示，十％受訪者認為，動用武力防止川普成為總統，是合乎公義的手段，「對川普的槍擊，是我國對這類政治暴力顯著支持的結果」。不過，調查也顯示，七％的美國成年人，即一八○○萬人，支持以武力讓川普重返白宮，且其中半數擁有槍枝。

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