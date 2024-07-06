新任英相施凱爾 人權律師出身

貧困中成長的施凱爾從人權律師邁向英國首相，主打沉穩、內斂形象，帶領工黨在選舉中大勝。圖為五日他與妻子維多莉亞在得知出口民調的好消息後，開心擁吻。（美聯社）

2024/07/06 05:30

出身貧困、性格低調

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國工黨五日成為國會選舉最大贏家後，六十一歲黨魁施凱爾（Keir Starmer）旋即成為新任英相。人權律師出身的施凱爾，雖不時被對手譏諷「枯燥乏味」，但也獲選民看重其內斂、穩重特質。施凱爾誓言恢復公眾生活穩定，帶給英國「希望的陽光」。

施凱爾生於倫敦市郊薩里郡的小鎮奧克斯特德，勞工階級的父母以工黨創始人凱爾．哈迪（Keir Hardie）為其命名。由於自幼在貧困環境中成長，他在選戰演說中提到，「我明白通膨失控以及生活開銷上漲的感覺，讓你們看見郵差都會怕，心想：『他會送來另一張我們難以負擔的帳單嗎？』」

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此外，施凱爾的母親患有罕見疾病「成人型史迪爾氏病」。他提到，每次在醫院照護母親的經歷，促成了他強烈支持由國家資助的「國民保健署」（NHS）。

四個孩子中排名第二的他，是第一位就讀大學的家族成員。在名校里茲、牛津大學攻讀法律，而後成為人權律師，並於二○○八年獲任命為「皇家檢控署」（CPS）負責人，任職刑事檢控專員五年期間贏得好評。

施凱爾與在醫界工作的妻子維多莉亞育有兩子，對外形象強調其謙卑、平民特質，熱中足球，最大享受是在當地俱樂部觀賞英超聯賽球隊兵工廠出賽，甚少談論私人生活和興趣。

施凱爾直到二○一五年五十三歲，才當選議員踏入政界。但因常與時任工黨黨魁柯賓意見相左，一度退黨。經歷二○一九年選舉慘敗後，工黨選出施凱爾做為黨魁。

施凱爾接任黨魁後經歷新冠疫情、脫歐、俄羅斯侵略烏克蘭等重大事件。他以自身威望厲行黨內紀律，捨棄部分柯賓的社會主義政策，並為內部調查認定柯賓治下的工黨反猶言論流竄一事道歉。

承諾不加稅、不舉債 減輕住房危機

施凱爾誓言改變工黨文化，當前的口號是「國家先於政黨」。他也向選民承諾，工黨政府能夠在不加稅或不舉債的情況下，減輕英國長久以來的住房危機，並修補破敗的公共服務，尤其是健康醫療領域。

然而，施凱爾選前的主張受到部分左派支持者反彈，包括他表明不會斥巨資投資綠色科技。且即便施凱爾強烈支持歐盟，但也表態工黨政府不會尋求逆轉脫歐。

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