暌違14年 英工黨重新執政

蘇納克在唐寧街十號前發表敗選感言，宣布辭去首相和保守黨黨魁職務。蘇納克情緒一度十分激動。（歐新社）

2024/07/06 05:30

黨魁施凱爾任首相 里夫斯成首位女財政大臣

〔編譯孫宇青、張沛元、記者吳哲宇／綜合報導〕英國國會大選至台灣時間五日晚間十一時為止僅剩兩席尚未完成計票，已獲四一二席的工黨黨魁施凱爾在勝選並出任首相後，首度與妻子維多莉亞踏進唐寧街十號首相官邸。他誓言要立即展開重建英國工作，並開始約見黨內人士任命內閣閣員。

請繼續往下閱讀...

首批內閣人事中，副首相由工黨副黨魁雷納（Angela Rayner）出任，財政大臣由影子財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）出任，她也是英國史上第一位女財政大臣。外相則由拉米（David Lammy）擔任，內政大臣由古柏（Yvette Cooper）出任，國防大臣由希利（John Healey）出任。

關注台海安全 施凱爾曾兩度訪台

我外交部昨指出，已訓令駐英國代表處致賀，期盼未來與新政府進一步合作，強化互惠互利的夥伴關係。外交部表示，施凱爾曾在二○一六年及一八年兩度訪台，並與我國時任陳建仁副總統及法務部長邱太三晤面；他在二○年四月當選工黨黨魁後，任內逐步提升對台灣及台海安全的關注及支持。

保守黨慘敗 蘇納克︰艱難的一天

稍早原首相蘇納克承認敗選，並致電施凱爾表達祝賀，指選舉結果「發人深省」，對保守黨是「艱難的一天」，他對敗選負有責任，辭去黨魁職務，但他仍很榮幸擔任世界上最好國家的首相，並強調權力將以和平有序的方式易手。在首相官邸前發表的演說中，蘇納克與妻子的情緒明顯激動，他說：「很抱歉，我為這項工作付出了全部」，「我向家人所做的犧牲致敬」。

最短命英相特拉斯 六三○票敗北

保守黨此次慘敗創下多項紀錄，包括二○二二年任期僅四十九天的最短命英相特拉斯在選區中以六三○票的差距輸給工黨對手，成為近九十年來首位失去議席的前首相。保守黨失去席次的內閣官員至少十二人，也打破一九九七年七名內閣成員落選紀錄。

施凱爾緊跟著覲見國王查爾斯三世，獲授權組閣，並旋即發表就職演說，首先向蘇納克致敬，認可他在領導崗位上的奉獻精神和辛勤工作，並指人民對英國政治缺乏信任，只能透過行動來修補，而不是用言語來治癒，強調無論人民是否投票給工黨，工黨政府都將為他們服務，並重申「國家第一、政黨第二」。

分析家指出，施凱爾在競選期間批評前英相蘇納克領導的保守黨執政十四年「經濟失敗」，但他本人亦未就趨緩的英國經濟，提供明顯快速解方。與一九九七年前工黨首相布雷爾擊敗保守黨時英國經濟成長約五％，如今的施凱爾怕是難以在可預見的未來讓英國年經濟成長逾二％。預料今年英國經濟成長不到一％。英國在二○○七年到○八年的全球金融危機中受創甚深，外加許多公共支出被砍、脫歐、新冠疫情與能源價格飆升，都令這個身為全球第六大經濟體的老牌民主國家壓力山大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法