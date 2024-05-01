IMF調高亞太經濟成長 風險全在中國

國際貨幣基金（IMF）公布最新亞太地區經濟展望報告，將今年的經濟成長預估上調至4.5%，比去年10月的預估高0.3個百分點，但也警告，中國房市持續修正和製造業產能過剩，將成為該地區經濟的最大風險。（彭博檔案照）

2024/05/01 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）公布最新亞太地區經濟展望報告，將今年的經濟成長預估上調至四．五％，比去年十月的預估高○．三個百分點，主要是因為印度經濟強勁成長，且中國經濟表現比預期要好，但也同時警告，中國房市持續修正和製造業產能過剩，將成為該地區經濟的最大風險。

IMF亞太部門主管史瑞尼瓦桑（Krishna Srinivasan）表示：「中國是亞太地區經濟上行和下行風險的來源。解決房市部門壓力的政策和提高國內需求，有助於中國和這個地區，但助長過度產能的政策將傷害中國和這個地區。」

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IMF在報告中稱讚印度是全球成長最快的主要經濟體，公共投資是該國經濟的重要推力，印度政府支出已連續第三年增加。印度目前是全球第五大經濟體，GDP（國內生產毛額）規模達三．七兆美元，預計在二○二七年將晉升為全球第三大經濟體。

IMF將今年印度經濟成長預估上調至六．八％，比去年十月的預估高○．五個百分點，並將中國今年的經濟成長預估上調至四．六％，調高幅度為○．四個百分點。

但IMF警告，今年亞太地區經濟仍面臨若干風險，最大風險即中國房市持續不景氣，可能削弱需求和拉長通縮，並透過直接貿易溢出效應，衝擊其他國家。史瑞尼瓦桑指出：「這意味中國的政策回應至關緊要，不管是對該國或是整個地區。」IMF說，中國需要一個包裹政策，加速無法生存的房企退出，促使建案完工，管理地方政府的債務風險等。

此外，中國工業產能過剩，已對鋼鐵、汽車等產業造成壓力。IMF報告說，「提高供應的政策，如對一些企業和產業提供投資補貼，將會導致產能過剩惡化，增強通縮壓力，並導致潛在的貿易糾紛」。其他風險還包括財政赤字上升，及美中緊張關係令貿易產生風險等。

IMF還敦促亞洲央行應持續關注國內的價格穩定，避免決策過度依賴美國聯準會（Fed）預期的利率行動。史瑞尼瓦桑說，儘管跟進Fed的決策可能限制匯率波動，但要承擔落後於曲線的風險，危及通膨預期的穩定。

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