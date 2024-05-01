澳報告：中國「新三樣」過度生產 害人害己

澳洲最新報告顯示，去年中國電動車、電池、太陽能板等「新3樣」產品，出口年增率逾20%，金額超過1500億美元，創下新高紀錄，衝擊全球相關業者。（彭博檔案照）

2024/05/01 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，澳洲格里菲斯大學亞洲研究中心（Griffith Asia Institute）的最新報告顯示，去年中國電動車、電池、太陽能板等「新三樣」產品，出口年增率逾廿％，金額超過一五○○億美元（約四．九兆台幣），創下新高紀錄，大大衝擊全球相關業者，促使已開發國家提高警戒，如臨大敵。儘管今年「新三樣」產品出口金額會下降，但主要是因為價格下滑，而非出貨量減少。

前述數據顯示，中國的工業產能已迅速成為日益兩極化的全球經濟主要隱憂。北京當局聲稱，其產業蓬勃發展有助於滿足國內和海外需求，協助全球以負擔得起的成本轉型至更乾淨的能源。也積極發展自身產能的美國和歐洲則說，中國的過度生產不公平地傷害競爭者。

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電動車、電池、太陽能板價跌

報告作者張靜（譯音）和尼多皮爾指出，中國對前述領域的主導地位不可能被挑戰，理由包括政府對這些產業的支持等，貿易緊張升高可能影響貿易流動，促使部分中國製造商前往海外投資設廠。

報告說，中國去年出口的鋰電池年增約廿二％，達六五○億美元，美國、德國和南韓是最大市場，部分可能肇因於庫存，因為美國開始排除中國製電池。這項改變可能已造成影響，中國第一季對美國和南韓的電池出口以美元計價下滑，但價格下跌也可能是原因之一。

中國太陽能板製造商透過降低成本，佔領全球大部分市場，迫使競爭者裁員、取消建廠，甚至退出市場，預計該產業將出現整併潮。但價格下跌也開始反噬中國廠商，隆基綠能本週公布財報顯示第一季虧損。隆基綠能總裁李振國去年預測，產業整併將使逾半公司遭淘汰。儘管中國太陽能業者出現虧損，去年的出口金額仍比二○二二年增逾三分之一。

報告說，比亞迪、蔚來汽車等中國電動車商去年生產約一千萬輛電動車，佔全球產能近七十％。中國官方數據顯示，其中逾一五○萬輛電動車出口，年增六十四％。歐洲是中國電動車的最大市場，但出口突然暴增震撼歐洲各國政府和車商，歐盟已對中國電動車商是否接受政府補貼展開調查。

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