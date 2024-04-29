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日議員視察釣魚台 中國斥侵權

日本國會議員27日參團前往釣魚台附近海域進行視察，日本海上保安廳巡邏船在中國海警船和調查船之間航行，試圖阻止中國海警船靠近。（路透）

日本國會議員27日參團前往釣魚台附近海域進行視察，日本海上保安廳巡邏船在中國海警船和調查船之間航行，試圖阻止中國海警船靠近。（路透）

2024/04/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本五名國會議員近日參加石垣市政府主辦的調查團，前往釣魚台（日本稱尖閣諸島，中國稱釣魚島）附近海域進行視察，讓中國跳腳。中國駐日大使館廿八日表示，已向日方提出嚴正交涉，中國海警船也「依法對其採取維權執法措施」。日本放送協會（NHK）報導，這是二○一三年以來首次有國會議員參與釣魚台視察活動。

日本共同社報導，沖繩縣石垣市廿五日展開對釣魚台環境的調查活動。調查船當天下午約五時從石垣港啟航，市長中山義隆也參與其中。由於可能加劇與中國關係緊張，日本政府並未允許調查團登陸。日本過去調查發現，釣魚台有邊坡垮塌情況，推測可能是野生山羊食害所致。日方這次還動用小型無人機拍攝，確認釣魚台海漂垃圾情況。

NHK報導，包括前日本防衛大臣、自民黨代理幹事長稻田朋美在內的日本考察團，廿七日在釣魚台附近海域停留約三個小時，日本海上保安廳巡邏船則在中國海警船和調查船之間航行，試圖阻止中國海警船靠近。調查船結束調查工作後，廿七日已返回石垣港。

中方指控，五名自民黨國會議員無視中方警告，登上調查船，進入釣魚台附近海域進行視察。中國駐日大使館廿八日聲明，日方在釣魚台附近「侵權挑釁」，重申釣魚台及其附屬島嶼為中國「固有領土」，中方堅決維護其領土主權和海洋權益，已向日方提出嚴正交涉。

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