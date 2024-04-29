以色列提新停火協議 哈瑪斯再公布人質影片

以色列特拉維夫27日有大批民眾聚集，展示遭哈瑪斯綁架的人質照片，要求人質盡快獲釋。（法新社）

2024/04/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列近日向巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」提出一項新的停火協議，希望結束加薩走廊已持續數月的戰火，避免以色列地面部隊進攻加薩南部城市拉法。哈瑪斯聲稱正對提案進行評估，同時發布一段新影片，顯示被困在加薩的人質情況。以色列警告哈瑪斯，若不接受協議，將採取進一步軍事行動。

美聯社報導，哈瑪斯高層官員並未透露以色列所提協議的細節，僅表示這是對哈瑪斯兩週前提出方案的回應。此前的談判主要圍繞在為期六週的停火協議，以及釋放數百名被關押在以色列監獄的巴勒斯坦囚犯，交換四十名以色列平民和患病人質。

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埃及官員透露，埃及代表團近日訪問以色列，討論加薩長期停火的「新願景」。該方案的第一階段，將包括有限度地交換以色列人質和巴勒斯坦囚犯，以及讓大量流離失所的巴勒斯坦人重返家園。然而，雙方對於停火協議的條件仍存在分歧，哈瑪斯要求以色列永久停火並全面撤軍，但以方拒絕接受，並表示將持續軍事行動，直到擊敗哈瑪斯，並在加薩走廊維持安全部署。

以色列外交部長卡茲廿七日表示，若以哈達成協議，以軍將暫緩在拉法發動地面攻勢。他警告，除非哈瑪斯釋放剩餘一三三名人質中的部分人的協議，否則以方將採取大規模軍事行動。哈瑪斯官員則說，哈瑪斯代表團廿九日將造訪開羅，參與停火談判。

哈瑪斯同日釋出最新人質影片，顯示六十四歲美國／以色列雙重國籍男子席格爾（Keith Siegel），與四十七歲以色列公民米蘭（Omri Miran）的情況。這兩人都在去年十月七日遭哈瑪斯綁架，兩人在影片中表達對家人的愛意，其中一人情緒激動，甚至痛哭失聲，盼望能夠與家人團聚，呼籲以哈盡快達成停火協議。

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