澳新國防戰略 聚焦嚇阻中國

澳洲新拒止戰略要點

2024/04/18 05:30

區域平衡遭脅迫 「拒止戰略」宣示軍費大增

〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲十七日公布「國家防禦戰略」報告，揭櫫其新焦點為嚇阻中國在有瀕臨衝突之虞的印太地區以脅迫手段試圖改變區域平衡；澳洲將以「拒止戰略」（Strategy of Denial）為新基石、擴大與美國等戰略夥伴的合作，以及未來十年在國防上額外支出五○三億澳幣（約一兆台幣）。

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長達八十頁的報告對亞太安全做出悲觀評估，宣示將大幅增加國防開支，以重組澳洲軍隊武器做為因應。報告指出，中國為追尋其戰略目標而採取脅迫手段，試圖改變當前區域平衡；台海發生危機與衝突風險正在增加，以及澳洲身為海上貿易島國，易遭敵人掐住貿易或封鎖重要海空通道；跨越海、陸、空、太空、網路五領域的「拒止戰略」，將成為澳洲國防計畫新基石，目的在於衝突開始前進行威懾，以防止潛在敵人以武力脅迫澳洲。

報告中說，「拒止戰略」涉及澳洲與美國及其他主要夥伴合作；除主要戰略夥伴美國，澳洲也須與印太地區其他重要夥伴合作，包括日本、紐西蘭、韓國與印度，還有英國及其他歐洲國家。

已無十年衝突戰略預警期 備戰不復樂觀

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，冷戰結束後，主導國防規劃的樂觀假設早已不存在，澳洲有多少時間備戰的老假設也不復在，澳洲已無十年的衝突戰略預警期；有鑑於敵人入侵澳洲本土有其難度，與其維持一支幾乎能在世界各地從事一系列任務的軍隊，更應專注於建立一股能夠保護澳洲在其鄰近地區利益的威懾力；該戰略核心是計畫發展一支匿蹤核動力潛艦艦隊，將關鍵飛彈能力提升兩倍，以及發展一支大型水面作戰艦隊。

馬勒斯宣布，未來十年在國防上額外支出五百億澳幣，這筆五年後才見效的額外支出是十年期三三○○億澳幣國防預算的一部分，使得澳洲國防支出的國內生產毛額（GDP）佔比從目前的剛過二％，到二○三四年升至二．四％。此外，澳洲政府將調整其武器計畫，著重於飛彈、無人機與戰艦，以因應美中可能在太平洋爆發衝突，如前述三三○○億澳幣國防預算中，超過四十％（一四五○億澳幣）用於海軍，包括加強水面艦、核潛艦及水下無人機等其他優先項目；另有約廿％（七四○億澳幣）將用於飛彈相關計畫。

中國外交部發言人林劍十七日在被問到澳洲發布的國防戰略報告時，就澳洲將與美國等夥伴合作批評說，亞太地區以外的大國在亞太地區搞「小圈子」才是該區亂源，「希望澳方正確看待中國發展和戰略意圖，摒棄冷戰思維，多做有利於維護地區和平穩定的事，不要動輒拿中國說事」。

澳洲17日公布「2024年國家防衛戰略」報告，強調澳洲未來將以「拒止戰略」為新基石，與美國等夥伴合作，防止中國等敵手以武力脅迫。圖為澳洲海軍兩棲攻擊艦「坎培拉號」去年8月與菲律賓海軍舉行聯合演習。（法新社檔案照）

澳洲國防部長馬勒斯警告，中國採取脅迫手段以實現其戰略目標，澳洲不再有10年的衝突戰略預警期。（法新社檔案照）

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