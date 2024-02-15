延續不結盟路線 印尼前防長當選總統

印尼大選14日登場，民調機構快速計票結果顯示，前國防部長普拉伯沃（左）與現任總統佐科威長子吉伯朗（右）搭檔競選，得票率近6成，幾乎已篤定勝選。（美聯社）

2024/02/15 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕印尼大選十四日登場，約兩億選民在六小時內完成總統、國會及地方議員投票。在備受矚目的總統選舉方面，民調機構快速計票結果顯示，第三度角逐總統大位但前兩次都敗給現任總統佐科威的國防部長普拉伯沃，與佐科威長子吉伯朗搭檔競選下，得票率近六成，幾乎篤定當選。

競選團隊：對台灣友好關係將會持續

中央社報導，普拉伯沃競選團隊發言人艾迪表示，儘管雙方沒有外交關係，但印尼對台灣的友好關係將會持續下去，並期待未來有來自台灣的技術能傳至印尼。至於與美國和中國等大國的關係，由於普拉伯沃在競選期間已公開表明，勝選後將延續佐科威政策，預料他上台後將繼續在美中之間選擇不結盟路線，成為美中在南海角力的風險因素。

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這場選舉是全球規模最大的單日投票活動，二．○五億選民中，四十歲以下佔五十二％，是歷屆選舉之最，代表年輕選民將左右選舉結果，因此備受世界關注。普拉伯沃代表八黨組成的「印尼前進聯盟」（KIM）出征，在吉伯朗做為副手加持下，成功拉抬聲勢。

根據最後民調機構一致顯示，普拉伯沃和吉伯朗最終囊括約五十九％選票，故無須進入第二輪投票，但待官方下月公告才算正式底定，新總統預計十月宣誓就職。

普拉伯沃曾在競選活動中多次表示，若贏得大選，將繼續執行佐科威的計畫和政策。佐科威任內的重大計畫，包括將首都從雅加達遷至「努山塔拉」（Nusantara）的遷都計畫，以及多項與中國的投資合作，如雅萬高鐵延伸計畫等。

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