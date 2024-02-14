接位拜登? 賀錦麗公開喊準備好了

各界擔憂美國總統拜登年事已高之際，副總統賀錦麗向華爾街日報表示，「已準備好服務。這點沒有疑問」。（法新社檔案照）

2024/02/14 05:30

拜登身心機能減退 繼位討論增加

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統拜登擔任前總統歐巴馬副手時期即出現的「可能未經授權移除和保留機密文件或其他紀錄」行為，二○二二年十一月曝光引發司法部調查後，再次引發美國民眾對拜登高齡與心智能力的疑慮。對此，總統繼位順序居首的現任副總統賀錦麗向《華爾街日報》重申，「已準備好服務。這點沒有疑問」，自認與她共事過者皆「充分意識到我的領導能力」。

現年八十一歲的拜登八日為擔任總統期間的記憶力與心智狀況辯護，但他二一年宣誓就職時，即引發年事已高的疑慮，繼位相關討論不絕於耳。

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現年81歲 拜登記憶力非常有限

特別檢察官赫爾八日發佈調查報告，直指「證據表明，拜登總統在擔任副總統後做為普通公民時，蓄意保留和披露機密材料」，但未對他提出刑事指控，因證據不足以證明拜登「打算做法律禁止的事情」，並以「記憶力差的老人」形容之，對談時呈現「身心機能減退」現象，且「記憶力非常有限」。

賀錦麗去年也曾表示，「如果有必要」，她已準備好接任美國總統。賀錦麗的盟友表示，她在上任初期未受白宮重用，現在正是對未來總統候選人展現自身價值的重要時機，例如民主黨死忠支持者在意的墮胎權，就非常適合由曾任檢察官處理婦女與兒童性侵案的賀錦麗加以捍衛的議題。

賀錦麗去年就想接任 屢遭批評

拜登有意競選連任，並獲得民主黨全國委員會全力支持，與黨內達成的聯合募款協議也賦予他重大優勢，很可能會贏得初選，進而在十一月的大選中，與七十七歲的前總統川普再次對決。赫爾報告點出年紀將是拜登最大弱點，不僅會成為川普所屬的共和黨攻訐的焦點，也再度引發民主黨是否應該盡快另覓總統候選人的質疑，但除非拜登自己決定退選，否則換人的可能性似乎微乎其微。

不過，華爾街日報指出，賀錦麗身為美國史上第一位女性副總統及非裔副手，至今三年任期展現的政治技巧屢遭批評，繼位能否適任早已是公開討論的話題，共和黨已發動「投給拜登，就是投給賀錦麗」的攻勢，民主黨內部也將賀錦麗做為印度和牙買加移民之女的身分視為負擔。

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