中國判澳籍作家死緩 澳外長抗議

楊恆均與妻子袁小靚。（美聯社檔案照）

2024/02/06 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國五日依間諜罪判處澳洲華裔作家楊恆均死刑，緩期兩年執行，危害近來回溫的澳中關係。澳洲外交部長黃英賢表示「極度震驚」，已向中國駐澳洲大使表達不滿。楊恆均家屬表示，這是他們預期的「最壞結果」，並透露楊在關押期間遭受酷刑凌虐。據透露，楊傳出罹患腎囊腫，友人擔心他可能死在獄中。

楊恆均獄中遭酷刑凌虐

儘管澳洲政府多次聲援楊恆均，中國卻警告「尊重司法主權」，不要干預案件。中國外交部發言人汪文斌五日證實，北京市第二中級人民法院依法對楊恆均間諜案一審公開宣判，並強調充分保障楊的各項訴訟權利。

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楊恆均家屬表示，這項判決讓他們「震驚和心碎」，這是「最糟糕和最極端的結果」。在中國，被判處死緩的罪犯，兩年緩刑期滿後一般會減為無期徒刑。

澳洲外長黃英賢表示，澳洲對這項判決感到「憤慨」，已指示外交部秘書亞當斯（Jan Adams）拜會中國駐澳大使肖千。澳洲政府並呼籲中國按照國際規範和法律義務，為楊恆均提供達基本司法標準、程序公正和人道待遇，承諾將繼續為楊恆均的利益和福祉努力，包括適當的醫療，並為他和他的家人提供領事協助。

五十八歲的楊恆均出生於中國湖北，據稱曾在中國國安部門工作，隨後移民澳洲，曾在美國哥倫比亞大學擔任訪問學者。他二○一九年一月在廣州機場被捕，一年多後才被正式起訴間諜罪。楊恆均遭羈押至今年一月已屆滿五年，他否認曾為澳洲或美國擔任間諜。

罹患腎囊腫 友人憂死在獄中

楊恆均身體不適已久，去年七月間澳洲駐中國外交官探視楊恆均，得知他腎臟長了一個十公分囊腫，但當局並未立即提供治療。隨後澳洲駐北京使館人員將情況告知楊的友人馮崇義。馮崇義傳達楊恆均的呼救，他擔心一旦死在獄中，外界不會知道真相。

楊恆均家人轉述，楊在關押期間遭受「超過三百多次審訊」，以及「長達六個月嚴刑凌虐」。澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）指出，這項判決給澳中關係蒙上陰影，並將持續一段時間，因為此事提醒世人，中國制度的不透明性及其對外國合理投訴的漠視。

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