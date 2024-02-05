預防台灣遭入侵 日美聯合模擬演習 中國首成假想敵

日本共同社報導，中國海警船從一月起，要求在釣魚台列嶼周邊飛行的自衛隊航機離開。（美聯社檔案照）

2024/02/05 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕在各界愈來愈憂心中國可能侵略台灣之際，日本媒體四日引述政府消息人士報導，日本自衛隊與美國陸戰隊本月一日展開的聯合指揮所電腦模擬演習中，首度將中國列為假想敵。

日本英文報「日本時報」（The Japan Times）報導，這場預計持續到二月八日的電腦模擬演習，設想台灣發生緊急事態。據信日本防衛省已根據國內法規，將這種情境列為特定機密。美日之間有多項設想緊急事態的聯合行動計畫，關於台灣的計畫草案已於去年底完成。

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據報導，美日當前的聯合演習代號為「利刃」（Keen Edge），演習結果將反映到今年底之前編寫的最終計畫中。預計軍方將於二○二五年進行「利劍」（Keen Sword）演習的實境演示，來驗證計畫效力。日本去年十月宣布，將首度邀請澳洲參加美日兩項例行指揮所聯合演習，除「利刃」演習之外，也包括自衛隊與美國陸軍的「山櫻」（Yama Sakura）演習。

報導指出，此舉反映出增強的急迫感，時值地緣政治緊張升溫，中國在幾年內對台灣採取行動的可能性，令美日等國普遍感到憂心。美日兩國過去使用與實際國家地形稍微不同的地圖，以避免計畫外流後會引發反彈，但當前演習使用沒改變的版本。

中國海警驅趕日本海自機 釣魚台主權爭議飛上雲霄

另一方面，中國海警過去多次宣稱「驅離」進入釣魚台（日本稱尖閣諸島，中國稱釣魚島）周邊海域的日本漁船及海上保安廳（海保）船隻，共同社三日引述多名消息人士報導，中國海警船今年已開始在釣魚台周邊驅離日本自衛隊航機，兩國主權爭議恐擴大至空中。

據報導，今年一月起，航行在釣魚台列嶼鄰接區的中國海警船，開始以可能侵犯「領空」為由，向釣魚台周邊的日本海上自衛隊飛機，發出無線電警告，要求其離開。這種警告迄今已發出數次，可能是海警局一項新任務的開始，似乎是對中國國家主席習近平去年十一月指示加強釣魚台所有權主張的回應。此外，在釣魚台列嶼鄰接區更為外側的公海上，也出現中國海軍艦艇與海上自衛隊艦艇停下對峙的狀況。

消息人士表示，日方透過外交管道告訴北京，這種警告「完全不可接受」，但日方並未公開宣布此事，顯然是為了避免進一步損害雙邊關係。

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