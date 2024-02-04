優化作戰準備 美空軍大改革 劍指中國

美國網路媒體「政客」報導，美空軍即將宣布結構性重組，以便追趕中國建軍腳步。圖為美B-52H戰略轟炸機、C-17運輸機和F-22戰鬥機二○二二年演習期間飛越南韓上空。（法新社檔案照）

2024/02/04 05:30

數週內宣布整合指揮系統

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國網路媒體「政客」二日報導，涵蓋太空軍官員、國會助理和空軍顧問共六名知情人士透露，美國空軍即將敲定重大結構性改革，此為五角大廈欲追上中國建軍進展的戰略環節之一。預計數週內空軍將宣布整合部分三星、四星指揮系統，統合戰鬥機和轟炸機為單一單位，並提升、加強預算和計畫方面的工作。

啟動新的無人機、戰鬥機計畫

報導提到，美空軍原本的運作結構建立在九個由三至四星將軍統帥的一級司令部（MAJCOM）之上，依照職能或地區組織任務。例如空軍機動司令部負責空運和燃料補給等工作；太平洋空軍負責提供戰力給印太司令部。知情人士指出，改革的目標在於使繁雜的官僚體系精簡、流暢化，迎頭趕上中國的建軍腳步。內容包括重整空軍的計畫、預算和新型飛機設計等項目，並可能同時啟動新的無人機、戰鬥機計畫。

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報導表示，美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）自去年九月便投入這項被稱作「為強權競爭重新優化」的計畫。他在空軍協會年會上談到，這是「對空軍狀態的全面審視，將重新優化空軍對戰爭的準備」。

精簡官僚體系 航空聯隊重組

美空軍預計十二日在「空軍與太空部隊學會戰爭座談會」中宣布相關消息。對此，兩名空軍發言人拒絕透露細節，僅稱「由於戰略環境的重大、危險轉變，重整有其必要」。

美太空軍太空系統司令部司令葛特萊恩去年十二月即預告，空軍將摒棄對我們今日的作戰方式以及對空軍的概念根深柢固的主要指揮結構，「這將會是一次重大改變」。

單一聯隊 即可執行各種任務

一項重大變革可能是美國空軍航空聯隊的組成。目前航空聯隊是依機型組成，如轟炸機聯隊與戰鬥機聯隊。但未來可能一個航空聯隊就會擁有轟炸機、加油機與戰鬥機，接受單一指揮架構命令，一個聯隊就能執行轟炸、戰鬥與空中加油任務，使協調更為容易。

報導寫到肯德爾的計畫會直接深入空軍數十載所建立的體系，使之更加整齊劃一。構想包括整合、強化民間計畫和預算分析這些通常由五角大廈職員負責的工作。此變動將改善空軍有意採購的軍備及如何負擔等事務。然而，這些工作主要將交給民間負責，不免在軍方內部引發緊張氛圍。籌備中的計畫要讓部分職責整合，包含肯德爾主張成立一個統合能力發展司令部，並由空軍發展司令部取代空軍教育與訓練司令部在學校和教育領域的管理運作。

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