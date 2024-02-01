澤倫斯基 傳要求總司令請辭遭拒

烏克蘭總統澤倫斯基（左）傳出要求武裝部隊總司令扎盧茲尼（右）自行請辭，但遭到拒絕。（路透檔案照）

2024/02/01 05:30

總統辦公室否認

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基傳出要求武裝部隊總司令扎盧茲尼自行請辭，但遭到拒絕。儘管烏克蘭總統辦公室與國防部隨即否認，但多家外國媒體指出，烏克蘭陣前換將恐非空穴來風，澤倫斯基簽署總司令辭職令，恐怕只是時間早晚問題。

外媒︰遲早會換人

金融時報引述四名知情人士報導，澤倫斯基一月廿九日示意扎盧茲尼請辭，並轉任國防顧問的新職位，但遭拒絕。據指出，澤倫斯基已向扎盧茲尼明確表示，無論他是否接受這項新職務，都將離開目前的崗位。這將是自兩年前俄羅斯全面入侵以來，烏克蘭軍事指揮層最大人事變動。

請繼續往下閱讀...

雖然澤倫斯基辦公室已決定將扎盧茲尼解職，但消息經烏克蘭媒體披露後，他可能暫時留任。目前尚不清楚誰將接任總司令，烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基與烏國國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫，都是可能的繼任人選，他們與澤倫斯基關係密切。

經濟學人分析，五十八歲的瑟爾斯基因作戰指揮風格強硬，而不受部分軍方人士歡迎，卅八歲的布達諾夫則從未領導正規武裝部隊，或百萬大軍規模的機構，因此可能會在最後一刻拒絕任命。英國廣播公司（BBC）引述消息人士稱，瑟爾斯基也不願接任，但無法想像任何將領拒絕服從總統的軍令。

烏軍消息人士告訴BBC，在目前情況下，扎盧茲尼辭職似乎只是時間問題。據稱澤倫斯基和扎盧茲尼的分歧已到達臨界點，可能不僅是作戰行動觀點不同，而是個人差異和彼此之間缺乏信任所致。經濟學人指出，如果澤倫斯基繼續留任扎盧茲尼，會顯得軟弱，但若將他解職，可能會損害國家利益，以及領導可信度。

在此之前，各界對扎盧茲尼的命運早已出現各種臆測，媒體對他與澤倫斯基關係緊張的報導，更加劇這類猜想。烏克蘭先前大肆宣傳的反攻行動，未能實現奪回失土和切斷俄羅斯通往克里米亞陸橋等目標後，兩人緊張關係去年十一月浮上檯面。扎盧茲尼當時表示，這場戰爭已陷入「僵局」，讓總統辦公室大為不滿。

衛報指出，扎盧茲尼是烏克蘭除澤倫斯基之外最受歡迎的人物，他的聲望也讓澤倫斯基辦公室忌憚。烏克蘭媒體數月來一直猜測，如果在戰爭繼續下如期舉辦大選，扎盧茲尼也參選，他可能會成為唯一能挑戰尋求連任的澤倫斯基的候選人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法