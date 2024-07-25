暴龍體型恐比想像中更大！ 最新研究顛覆認知

2023年3月，美國內布拉斯加州奧馬哈市（Omaha）展出的1具暴龍複製骨架。（美聯社）

2024/07/25 16:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據最新研究，暴龍（Tyrannosaurus rex）的體型可能比我們過去認知的還要巨大許多。科學家現在認為，最大的暴龍體重可能高達15公噸，而非過去估計的8.8公噸，體長更可能達到15公尺，而非12公尺，這意味著暴龍的體重可能比過去認知的重了70%，體長則多了25%。

英國《天空新聞網》24日報導，加拿大自然博物館（Canadian Museum of Nature）的馬倫博士（Dr. Jordan Mallon）指出，從現有的化石紀錄中，科學家「無法確切得知暴龍的極限體型」。他補充道：「想像一隻15公噸重的暴龍的確很有趣，但從生物力學和生態學的角度來看，這樣的推論也帶來了許多值得探討的議題。」

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這項由馬倫博士和倫敦瑪麗王后大學（Queen Mary University of London）的霍恩博士（Dr. David Hone）共同進行的研究，利用電腦模型，以現存的短吻鱷作為參考對象，模擬出暴龍的族群樣貌。選擇短吻鱷作為參考依據的原因，是因為牠們體型龐大，且與恐龍具有密切的親緣關係。

研究人員考量了暴龍的族群規模、生長速度、壽命以及化石紀錄的不完整性等因素，認為他們的發現意味著，過去可能存在著體型更大的暴龍，只是尚未被發現。他們表示，目前已知最大的暴龍化石，可能只落在體型分佈的第99百分位數，也就是說，可能還有體型更大的暴龍存在。

霍恩博士表示：「一些孤立的骨骼和碎片，的確暗示著可能存在比我們目前擁有的骨骼更大的個體。」

然而，若要找到體型落在分佈曲線最頂端（99.99百分位數）的暴龍，研究人員估計，以目前的挖掘速度，可能還需要1000年的時間。這項研究結果已發表於《生態與演化》（Ecology and Evolution）期刊上。

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