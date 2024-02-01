CNN︰習近平承諾拜登 不干預美大選

CNN獨家披露，中國國家主席習近平去年11月曾向美國總統拜登承諾，中國不會干預2024年的美國大選，中國外長王毅上週與白宮國家安全顧問蘇利文會面時，也重申此一保證。（歐新社檔案照）

2024/02/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）一月卅日獨家披露，中國國家主席習近平去年十一月曾向美國總統拜登承諾，中國不會干預二○二四年的美國總統大選；此外，根據兩名知情人士，中國外長王毅上週末與白宮國家安全顧問蘇利文會面時，也重申此一保證。

報導中說，習近平在去年十一月的加州拜習會對拜登做此承諾；當時是拜登先提及介選，兩人就此短暫交流；上週末，蘇利文在曼谷對王毅時再提此事，消息人士稱王毅也對蘇利文提供習近平對拜登提出的相同保證，即北京不會干預今秋的美國大選。

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知情人士透露，在近幾個月的美中高層會議中，中國可能干預或影響美選此一議題不斷被提及，顯示中美關係更令人擔憂，以及美方自二○一六年俄羅斯介選以來依然警惕外力介選。伊朗、古巴與中國特工自二○一六年以來，皆積極企圖介入美選，就算北京當局如習承諾不介入二○二四年美國大選，然其有能力入侵美國重要基建的駭客，仍對美國構成威脅。

中國特工已更激烈 強硬針對美候選人

白宮國家安全會議不願就拜習會或蘇王會是否論及中國介選置評，中國外交部發言人汪文斌則在一月卅一日的例行記者會上表示，「美國大選是美國的內政，中方始終秉持不干涉別國內政原則，不干預美國大選」。

報導中還說，相較於俄羅斯，中國傳統上在介入美選上較被動，但有跡象顯示，中國特工已更激烈強硬針對美國選民與候選人；儘管習近平個人向拜登承諾不介選，但部分美國官員認為，習近平能否全面洞悉中國龐大複雜的國安體系仍未可知。消息人士說，這意味美方將持續密切關注習近平是否遵守不介選的承諾。

美國網路安全和基礎設施安全局前局長克瑞布斯（Chris Krebs）表示，地緣政治動盪不斷擴大與美國國內政治環境混亂，讓各式威脅的行為者有充足動機與機會介選；再加上人工智慧驅動的影響力運動，「二○二四年（的大選）恐有別於先前的任何選舉」。

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