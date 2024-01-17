台灣有晶片 北京選後施壓忌憚

華爾街日報專欄文章指出，由於中國晶片進口高度仰賴台灣，台灣和其盟友握有優勢經濟籌碼，可制衡北京蠢動。（路透檔案照）

2024/01/17 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕二○二四年台灣總統大選由民進黨總統候選人賴清德勝出，外界預料中國將持續對台灣展開經濟施壓，不過，《華爾街日報》「股聞天下」專欄文章指出，台灣和其盟友手中握有巨大的經濟籌碼可以制衡中國，加上近期中國對解放軍高層進行大清洗，衝擊到戰備，使北京當局不得不有所顧忌。

AI先進晶片 都是台灣生產

文章指出，根據中國官方數據，即使在美國最近幾輪出口管制措施後，中國的晶片進口按價值計算，仍有近四十％依賴台灣；近年來，隨著台積電崛起，該比重實際上略有增加。若加計從南韓的進口，這個比重更接近六十％，且全球幾乎所有應用於人工智慧（AI）領域的先進晶片都由台灣生產。

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文章說，若將晶片比作新的石油，打亂晶片供應無疑會產生毀滅性後果，而中國恰是全球最大的晶片進口國。生產晶片不像從地下開採石油，需要不斷的投資和創新；台灣頂尖晶圓廠依賴美國、歐洲和日本設備，意味即使這些晶圓廠被中國完好無缺地佔領，也很快會失去價值。

文章引述「彭博經濟研究」（Bloomberg Economics）最近分析，如果美中捲入實際衝突，導致與台灣的貿易完全被切斷，且美國盟友與中國之間的關稅調高至五十％，光第一年就會使中國GDP（國內生產毛額）下降近二十％。

全球GDP損失 恐疫情期兩倍

這個衝突還將使全球GDP縮水約十兆美元（十％），幾乎是二○二○年武肺疫情造成全球GDP損失的兩倍；美國GDP將縮水六．七％。如果美國為首的西方國家因此對中國實施更嚴厲的貿易制裁，其影響可能被進一步放大，這還不包括各方付出的生命和財產代價。

此外，文章直指中國軍隊的真實狀況成為另一個未知數。近來中國軍工複合體據報因爆發貪腐而遭到大清洗，加上解放軍自一九七○年代以來就沒打過仗，其真正實力啟人疑竇。如果中國領導人習近平選擇對台動武，等於是為了一個極不明確的前景而拿中國經濟命運做一場豪賭，其後果還可能威脅到中國共產黨的存亡。

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