管制半導體輸中 美國會找上3巨頭

美國眾議院中國特設委員會發函要求英特爾、輝達與美光執行長赴國會作證。圖為，電腦主機板週邊的輝達標誌。（路透）

2024/01/14 05:30

美眾院中國特委會發函

〔編譯魏國金／綜合報導〕金融時報報導，數名知情人士透露，美國眾議院中國特設委員會加強對美國半導體企業在中國利益的審查，近日發函要求英特爾、輝達與美光執行長赴國會作證。該行動將是此旨在聚焦中國威脅的委員會首度之舉，在此之前，該單位未曾與任何產業的執行高層舉行聽證會。

要求英特爾、輝達與美光赴國會作證

知情者表示，在去年英特爾、輝達與高通執行長在拜登政府準備升高半導體出口管制之際，努力進行遊說後，該跨黨派委員會越發積極讓相關執行長赴國會作證。一名消息人士說，「這項聽證會是該委員會對半導體公司及其與中國的關聯，特別是英特爾、輝達與高通，持續的監督工作，這三家公司去年赴華府，力阻推出額外的半導體出口管制。

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在中利益被審 業者曾遊說放寬

英特爾、輝達與美光拒絕對這封十一日發出的信函發表意見。華府智庫新美國安全中心（CNAS）貿易與制裁專家基爾克里斯說，該委員會正對在中國有大量業務或銷售的企業施加政治壓力。

報導指出，英特爾執行長季辛格與輝達執行長黃仁勳、高通執行長阿蒙去年七月訪問白宮，試圖說服官員相信，他們收緊尖端半導體出口管制的計畫將對美國產業造成長期傷害，這三家公司的年營收有一大部份來自對中國的銷售。

美光並未遭遇國會議員相同的監督程度，主要因為這家晶片製造公司並不如同英特爾與輝達，生產可能用於軍事的尖端晶片。不過國會議員希望聽取美光在中國營運面臨的問題。中國政府去年以國家安全為由，禁止一些國內廠商採購美光晶片，此舉被視為中國報復拜登政府致力阻止中國取得美國尖端技術。

最近幾月，該委員會共和黨主席蓋拉格與委員會委員，對於在中國營運或投資的美國企業，包括全球最大資產管理公司貝萊德，加強監督。該委員會也私下與其他執行長，包括蘋果的庫克，以及好萊塢、矽谷與華爾街高層會面。

要求企業執行長在國會作證，將使在中國有利益的團體，越來越擔心成為國會關注焦點，尤其當中國料將成為二○二四年美國總統大選的重要議題。基爾克里斯說，「在聚焦在中國的私募股權與投資人後，這些發函顯示，該委員會決心透過對一些美國最大、最關鍵晶片公司施壓，推動科技供應鏈的脫鉤」。

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