美菲南海聯航 兩共艦尾隨
2024/01/06 05:30
菲律賓政府5日表示，菲國6架機艦和美國「卡爾文森號」航空母艦戰鬥群3、4日在南海內的菲國專屬經濟海域進行第二次聯合海上巡邏時，遭兩艘中國海軍艦艇尾隨，呼籲「中國和其他國家尊重我們的主權和權利」。根據菲方提供的解放軍軍艦編號，分別為052D型飛彈驅逐艦「合肥艦」與054A型飛彈護衛艦「黃山艦」。菲律賓國家安全顧問安約說，菲律賓相信菲中兩國可以透過和平對話解決南海爭端，菲國仍然對跟中國進行外交討論持開放態度。（編譯周虹汶）
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菲律賓政府5日表示，菲國6架機艦和美國「卡爾文森號」航空母艦戰鬥群3、4日在南海內的菲國專屬經濟海域進行第二次聯合海上巡邏時，遭兩艘中國海軍艦艇尾隨，呼籲「中國和其他國家尊重我們的主權和權利」。根據菲方提供的解放軍軍艦編號，分別為052D型飛彈驅逐艦「合肥艦」與054A型飛彈護衛艦「黃山艦」。菲律賓國家安全顧問安約說，菲律賓相信菲中兩國可以透過和平對話解決南海爭端，菲國仍然對跟中國進行外交討論持開放態度。（編譯周虹汶）
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