近來攻烏俄彈 美確認北韓提供

北韓中央通信社五日發布的照片顯示，北韓領袖金正恩（右二）偕同可能是其接班人的女兒金主愛，視察北韓中部一處軍車製造工廠，指示加強飛彈發射載具的生產，為與敵人對決做好準備。（法新社）

2024/01/06 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比四日指出，俄羅斯在入侵烏克蘭近兩年後出現武器短缺，最近取得北韓提供的彈道飛彈和飛彈發射器，且已用於戰場。這是北韓首度提供這類武器給俄國，是其支持俄國軍事行動「重大且令人擔憂的升級」，美方將在聯合國安理會提出事態發展，促使對相關人士實施額外制裁。與此同時，美方也憂心俄國計畫向伊朗採購飛彈，最快今年春季就會交貨。

柯比說，北韓最近向俄國提供彈道飛彈發射器和多枚彈道飛彈，且過去一週曾在兩次攻擊行動中使用，包括去年十二月卅日發射至少一枚，落在烏南札波羅熱地區一片空地上；而在一月二日的大規模空襲中，俄軍也發射多枚彈道飛彈。烏國總統顧問波多利雅科五日證實，俄國確實已使用北韓提供的飛彈攻擊烏國。

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俄也向伊朗軍購 最快春季交付

另一方面，「華爾街日報」四日獨家指出，俄國正計畫向伊朗採購短程彈道飛彈，以增強俄軍在關鍵時刻鎖定烏國基礎設施的能力。美方評估，如計畫順利推行，伊朗飛彈最快可能在今年春季交付俄國。

自去年八月以來，北韓東北岸的羅先港不斷有與俄國軍事後勤系統相關的俄國船隻到訪。美國去年十月就曾表示，北韓已向俄國運送一千多個貨櫃的軍備和彈藥；最新報告則首度披露北韓送去飛彈及飛彈發射器。南韓去年十一月也指稱，北韓運往俄國的貨櫃已達約兩千個，當中可能包括短程彈道飛彈。

烏也證實 疑北韓火星11系列

雖然柯比並未具體說明北韓提供的飛彈型號，但他提到飛彈射程約九百公里，從他出示的圖表判斷，可能是KN-23和KN-25短程彈道飛彈（SRBM）。軍事專家也指出，烏克蘭社群媒體上流傳的圖像清楚顯示，這些飛彈具有北韓「火星-11」型系列飛彈的特徵。其中，使用固態燃料的KN-23已由北韓在輪式運載火箭、火車車廂、地下發射井和潛艦中試射，其設計目的就是透過在較低軌道上飛行，以躲避防空飛彈。

柯比表示，美國情報顯示，北韓可能透過提供飛彈和飛彈發射器等軍備，要求俄國提供戰機、地對空飛彈、裝甲車、彈道飛彈生產設備或材料，以及其他先進技術。他警告，此一事態發展凸顯美國國會需要通過一籃子對烏軍援，否則烏軍的後援很快就會枯竭。

烏克蘭五日證實，俄國已用北韓提供的飛彈攻擊烏國，圖為二日哈爾科夫消防隊員撲滅飛彈殘骸引發的火災，烏國稱該枚型號不明的飛彈來自北韓。（路透）

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