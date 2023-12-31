美國會重申中國為「最大威脅」 美中戰略委員會 明年聚焦限縮美對中投資

美眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格強調，中國仍是最大的地緣政治威脅。（法新社）

2023/12/31 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「美國之音」卅日報導，美國國會共和、民主兩黨在過去一年合作制定抗衡中國的策略，現已取得重大進展。儘管美中關係隨著上個月的兩國領袖峰會有所緩和，但「中國仍是最大的地緣政治威脅」，美方明年的立法工作將聚焦經濟議題，進一步限縮對中國投資。

主席蓋拉格：對中寬容 愚蠢錯誤

美國聯邦眾議院一月以壓倒性票數通過設立「美中戰略競爭特別委員會」後，一年來共提出三份政策建議報告，內容涉及新疆人權、台灣安全和美中經濟關係。剛完成立法的「二○二四國防授權法」中，就採納多項該委員會的建議，包括撥款為加速向台灣交付魚叉反艦飛彈的可行性進行研究，以及與台灣展開軍事網路安全合作、以增強嚇阻中國力道等。

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針對上月拜習會，該委員會主席蓋拉格重申，他不同意拜登政府對中國改採較寬容的做法，「我認為那是愚蠢的錯誤」，中國是「具有敵意的外國實體」，「中共是我們最大的地緣政治威脅」。

該委員會本月公布一份獲得跨黨派支持的經濟政策建議報告，尋求從根本上改變美中的貿易、投資和商業往來模式，包括進一步限縮美對中投資。兩黨的共識是，現行的美中經濟關係不再符合美國國家安全及利益，必須進行調整。

眾議員支持 持續阻止資本進中國

共和黨籍眾議員巴爾表示，明年的工作重點就是持續阻止資本流入中國，以及制定適當、正確的制裁政策，來應對威脅美國國安的中國實體。他也強調，除了台灣外，中國對南海的威脅和對台海的威脅一樣巨大，「我希望聚焦建立東南亞國協國家和大洋洲的韌性」。

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