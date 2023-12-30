中國新防長 前海軍司令董軍爆冷出線

中國國防部長懸缺逾兩個月後，由前海軍司令員董軍接任。 （取自網路）

2023/12/30 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國前國防部長李尚福自八月底消失近兩個月後，於十月廿四日遭拔除國防部長及兼任的國務委員等職務。懸缺逾兩個月後，中國全國人大常委會議廿九日做出決議，由前海軍司令員董軍接任防長一職，這也是解放軍首位海軍背景出身的國防部長。由於董軍與李尚福不同，並未遭到美國任何制裁，他的出任可望減少中美兩軍恢復軍事溝通的障礙。

六十二歲的董軍於山東煙台出生，曾在二○一三年擔任負責台灣海峽和東部海域地區的東海艦隊副司令員，一七年出任管轄南海地區的南部戰區副司令員，一八年七月晉升中將，二一年八月升任海軍司令員，九月晉升上將。本月廿五日，中國新海軍司令員胡中明在上將晉升儀式上亮相，但當局沒有說明董軍去向，一度引發猜測。

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澳洲國立大學政治學家宋文笛在社群媒體Ｘ寫道，董軍的任命意味著中國視南海為美中地緣政治新首要領域，顯示北京當局考量其經歷可在台海議題和東南亞各國、尤其是與菲律賓日漸升高的南海爭執中起到作用。

法新社指出，在台灣大選前夕與美中恢復軍事溝通等敏感時機，董軍的晉升可說是出乎外界意料。許多分析人士預期的接任人選為五十九歲的中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立。自由亞洲電台報導，董軍不是中國國家主席習近平嫡系「之江新軍」（出身福建、浙江）、也不是「紅二代」，更非中央軍委委員，所以一直無人預測他是防長人選。

南華早報提到，與其他國家相較，中國國防部長較無直接權力，而是更偏向軍方的公眾代表。美國總統拜登與習近平上月在舊金山的會面中，達成恢復雙邊軍事溝通共識。美國參謀首長聯席會議主席布朗和劉振立在相隔一年四個月後，於廿一日進行兩國軍事高層視訊會談，討論全球和區域安全問題。美中國防部長則自去年十一月後超過一年沒有溝通紀錄。

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