同意停火 葉門9年內戰終結有望

聯合國葉門特使宣布，葉門政府與什葉派叛軍「青年運動」，已同意參與聯合國領導的和平進程以結束戰爭。（歐新社檔案照）

2023/12/25 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕葉門九年內戰結束有譜，聯合國葉門特使廿三日宣布，由沙烏地阿拉伯支持的葉門政府，與伊朗撐腰的什葉派叛軍「青年運動」（Houthi），已承諾採行邁向停火的相應措施，並同意參與聯合國領導的和平進程以結束戰爭。葉門內戰若能達成永久停火，將成為中東局勢穩定的一大里程碑。

法新社報導，聯合國葉門問題特使格倫德貝里 （Hans Grundberg）辦公室廿三日聲明說，葉門衝突各方承諾在全國範圍內實施停火，解除經濟限制，並為恢復聯合國主導的包容性談判做準備。聲明表示，如此不僅可改善葉門的生活條件，也有助於葉門重返在聯合國主持下包容各方的政治進程。

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聲明稱，格倫德貝里將與各方合作，在聯合國架構下制定一份路線圖，其中包括上述雙方採行的措施，並協助落實這些措施。在此之前，格倫德貝里近日在沙國和阿曼會見葉門總統委員會主席阿里米，以及伊朗支持的「青年運動」首席談判代表薩萊姆。

這份路線圖及停火協議還包括雙方承諾恢復石油出口、支付所有公務人員薪資、開放塔伊茲省（Taiz）等地區的道路，並進一步放寬對首都沙那機場和荷台達（Hudaydah）港口的限制。

葉門內戰始於二○一四年，為對抗遜尼派現任總統哈迪，「青年運動」發動叛變直取首都沙那，掌控葉門北部。隔年，沙烏地阿拉伯進行軍事干預，支持陷入困境的葉門政府，葉門內戰逐漸演變成什葉派大國伊朗和遜尼派大國沙烏地阿拉伯、阿伯聯合大公國的代理人戰爭。這場內戰迄今已造成數十萬人喪生，葉門八成人口仰賴人道援助過活。

聯合國斡旋的停火二○二二年四月生效後，雙方敵對情勢已見緩和。停戰協議去年十月到期，但戰事基本上已經停滯。沙國特使四月間訪問沙那，並在阿曼斡旋下，與「青年運動」進行首輪磋商。九月，「青年運動」代表訪問沙國首都利雅德，為葉門內戰爆發以來首次。除阿曼外，聯合國也在推動葉門和平。之後，沙國與伊朗兩大敵對國家在中國斡旋下同意重建關係，沙國與「青年運動」之間達成和平的計畫更添動力。

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