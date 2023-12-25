日轉讓美愛國者飛彈 專家看法不一

日本政府決定轉讓「愛國者」防空飛彈系統給美國，以補充美軍援助烏克蘭後的庫存，引發官員和專家批評，指稱此舉恐將升高區域衝突風險。（美聯社檔案照）

2023/12/25 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「日經亞洲」廿三日報導，日本政府決定轉讓「愛國者」防空飛彈系統給美國，以補充美軍援助烏克蘭後的庫存。然而，官員和專家批評美日「短視」，指在中國不斷武力威嚇台灣之際，此舉恐將升高區域衝突風險。也有人主張，美日可藉此為日後共同應對潛在台海衝突立下先例，且有助於刺激美日合作生產彈藥武器，長遠來看並非壞事。

有人質疑 印太撤走武器升高風險

據報導，日本是應美國要求轉讓愛國者飛彈，這表明美國總統拜登可能已在上月舊金山亞太經濟合作會議（APEC）場邊，與中國國家主席習近平會談後，得出「中國不會立即入侵台灣」的結論。雖然華府許多人同意這項評估，但也有人反對將注意力從印太地區轉移，質疑從印太撤走武器、以支援歐洲戰事的合理性，遑論美方先前不斷宣稱中國才是「步步進逼的威脅」。

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日本為了轉讓愛國者飛彈，廿二日宣布放寬武器出口管制。不過，日本防衛省強調，這類武器不會運往交戰國，這次移交的目的地是美國，最終使用者也是美軍，美方若要移交給第三國，須獲得日本同意。儘管如此，只要美國庫存獲得補充，就能更自由地軍援烏克蘭。白宮國家安全顧問蘇利文表示，此舉確保美軍和日本自衛隊密切合作，有助於日本和印太地區的和平穩定。

美國國防部負責戰略與軍力發展的前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）直言，日本首相岸田文雄在支持拜登優先考慮歐洲事務上，犯下根本性錯誤，「我們送出無法及時替補的武器，分散國防產業的注意力，並在烏克蘭問題上花費超過一千億美元」。柯伯吉強調，「亞洲必須放在第一位。這是美國的口頭宣示，也必須是實際立場」。

卡內基國際和平基金會美國治國計畫資深研究員卡瓦納（Jennifer Kavanagh）批評美日決策「短視」，指日本沒有足夠防空能力，來捍衛自身基地免於中國攻擊，降低防空飛彈庫存恐帶來重大風險，「儘管美國宣稱亞洲是其優先戰場，但他們更願意武裝烏克蘭，而非亞洲」。

有人贊成 應對潛在台海衝突立先例

華府智庫「史汀生中心」資深研究員格里科（Kelly Grieco）則認為，從長遠來看，日本向美國轉讓武器，可能為兩國在潛在台海衝突中採取類似行動立下先例，也可刺激美日聯合生產武器彈藥，有助於進一步整合盟國。然而，唯有中國短期內不會對台採取軍事行動，這種長期利益才有意義，這可能是拜登上月會晤習近平後得出的結論。

日本「共同社」獨家報導，為防範北韓繼續發射人造衛星，日本防衛省可能繼續在西南國防前線先島群島部署「愛國者三型」（PAC-3）飛彈，但會縮小規模，以免引發地方批評。

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