北韓啟用新反應爐 年產20公斤鈽

美國馬薩爾科技公司提供的北韓寧邊核設施五兆瓦實驗性石墨核子反應爐2022年5月7日空拍衛星影像，顯示附近有新工程進行中。（美聯社檔案照）

2023/12/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際原子能總署（IAEA）廿一日表示，外界過去認定北韓原子能研究所「寧邊核設施」以五兆瓦實驗性石墨核子反應爐為主體，但最近透過衛星影像和觀察水溫，發現似乎另有一座功率更大的輕水式反應爐，其冷卻系統十月以來排出強勁溫水，意謂可提取原子彈原料的該設備正在運作中。

生產速率是舊型反應爐四到五倍

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）聲明指出，「溫水排放量顯示該反應爐已達到臨界狀態」，意謂其核分裂連鎖反應可自我維持。但葛羅西強調，未能進入北韓即無法真正確認該設施運作狀態。

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北韓啟用新的輕水式反應爐，意謂再次違反聯合國安理會禁止北韓發展核子計畫與彈道飛彈的決議。但安理會在中俄兩國的反對下，一直無法對北韓追加新的制裁。

不論是石墨或輕水式核子反應爐，兩者用過之核燃料皆可分離提取出鈽進而提供製造核武的原料。北韓在二○○六年進行首次地下核子試爆，在二○一七年九月執行的第六次威力最大。今年三月，北韓釋出最新微型戰術核彈頭「火山-31」照片，領導人金正恩並呼籲加速武器級核物質的生產。

據信新的輕水式反應爐是在二○一○年開始動工，在十月初開始運作。外界過去對寧邊核設施的關注焦點在五兆瓦石墨反應爐，以及可以生產濃縮鈾的一座離心機工廠。北韓在二○○九年驅逐IAEA稽查人員，並於一三年宣布重啟寧邊核設施及一五年宣布重啟完成。二○一九年，金正恩向美國提議拆除寧邊核設施，換取聯合國解除自二○一六年施加的制裁，但遭川普政府拒絕後，北韓又重啟反應爐並恢復提取鈽。

華府智庫「科學暨國際安全研究所」專家奧布萊特今年四月已警告，北韓新反應爐估計每年可以生產出廿公斤的鈽，生產速率是舊型石墨反應爐的四到五倍。

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