中國AI大外宣 造謠更快更省錢

澳洲一份研究報告披露，中國利用AI語音和影像在YouTube製播吹捧中國、詆毀西方的影音內容，可能影響外國輿論或政府決策。（路透）

2023/12/17 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）十四日發布報告指出，在影音分享平台YouTube上有多達數十個頻道使用人工智慧（AI）技術發布支持中國、貶低美國和西方國家的內容，很可能受到中國政府指導或支持。

數十YT頻道使用AI語音

ASPI在報告中指出，二○二二年以來，至少有三十個YouTube頻道使用AI語音，宣揚中國政府的政績或國際形象。相關內容還包括美國與其盟國的關係即將分崩離析，以及中國是負責任的地緣政治參與者，不僅贏得與西方的科技競爭，還掌握關鍵礦產等政治宣傳。這些影片目前總共吸引近一．二億人次觀看，以及七十三萬人訂閱。

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報告指出，這些影片大多使用相同的圖片，如一臉愁容的外國領袖與神色平和的習近平形成對比，而從相近的標題或中文直譯名詞來看，也能推斷這些內容來自同一個製作團隊。

報告作者基斯特向自由亞洲電台表示，這些影片的上傳者可能具有中國官方背景，「有一則關於科學家如何從德國回中國任教的故事，這個話題只有中國媒體關注。我們由此認為，這可能是受到中國政府的指導或支持，並由某個愛國企業承包製作」。

近期，中國國家主席習近平訪問越南，提出要和越南構建「命運共同體」。有YouTube頻道立即發布相關英語影片，探討印太地區權力核心是否已從西方轉移至東方。

公關公司誤贊助假頻道

報告還指出，除使用AI語音，有些影片也使用中國科技公司「搜狗」研發、身穿一襲紅裙的AI合成主播雅妮。此外，這些親中頻道接受付費廣告或贊助通常相當有限，但有一則廣告來自美國德州一家公關公司，受到美國、加拿大上市的礦產能源及網路安全公司委託。

基斯特說，公關公司透過「微網紅」增加上市公司曝光度已十分普遍。顯示西方公司可能一不小心就贊助假頻道及中國大外宣活動。

使用AI進行大外宣不僅可節省工時及人力成本，也使外界難以追蹤背後的製作單位。報告警告，不僅國際社群媒體公司要持續針對假帳號的大外宣活動進行監督、調查，也應要求創作者公開表明相關內容是否使用虛擬或合成的聲音及形象。各國政府也應適時公布調查結果，並與盟國交換相關訊息。基斯特強調，此舉將能避免假消息扭曲民意，進而影響各國政府決策。

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