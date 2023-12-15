拚2035部署! 日英義新戰機 德沙也想入夥

英國國防大臣夏普斯（左起）、日本防衛相木原稔及義大利國防部長克羅塞托十四日在東京就聯合開發戰機計畫簽訂「全球空戰計畫」條約，新一代戰機將以二○三五年開發完成及進行部署為目標。（路透）

2023/12/15 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕日本、英國和義大利聯手開發新一代超音速匿蹤戰機出現具體進展，三國防相十四日在日本舉行會談，決定設置管理開發和生產的聯合機構，總部將設於英國，首任主管由日本人擔任，日英義新一代戰機將以二○三五年開發完成及進行部署為目標。

日本防衛相木原稔、英國國防大臣夏普斯及義大利國防部長克羅塞托就共同開發戰機的「全球空戰計畫」（GCAP）舉行協商，並簽署相關條約。

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木原表示，下一代戰機的開發，將可維持嚇阻力和強化空中優勢，若由本國單獨營運和開發具有很高的風險，聯合開發可共享卓越的技術並分擔成本和風險。

會談確定三國將於二○二四年度內共組聯合機構，總部將設於英國，負責人由三國輪流擔任，首任主管將由日本人出任，可能為防衛省出身的政府人士。三方簽署的條約中包含提供營運資金、保護秘密情報等締約國義務，還有戰機開發生產相關的角色分配等。日本政府明年將向國會提交條約批准草案，計畫在二○二四年度預算案中列入約四十億日圓（約八．九億台幣）營運資金。

日英義下一代戰機的機體設計將由日本三菱重工、英國航太系統公司（BAE）及義大利李奧納多（Leonardo S.p.A）公司組成的企業聯營體（JV）負責。

研發總部設英國 日深化北約軍事合作第一步

日本經濟新聞報導，營運及開發總部設於英國，主要是英國為北約（NATO）的主要成員國，累積諸多國防技術，據傳德國和沙烏地阿拉伯也有意願參加新戰機的開發計畫，與相關國家密切分享情報非常重要。

雖然日本將下一代戰機定位為F-2戰機的後續機型，但此次越過美國而與北約成員的英義兩國聯手開發，一般認為這將是日本加深與北約軍事合作的第一步。由於英義將下一代戰機視為歐洲戰機的後續機型，也可能為北約國家使用，日本若能鬆綁武器出口的自我限制，未來可說是大有可為。

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