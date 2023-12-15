拚2035部署! 日英義新戰機 德沙也想入夥
〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕日本、英國和義大利聯手開發新一代超音速匿蹤戰機出現具體進展，三國防相十四日在日本舉行會談，決定設置管理開發和生產的聯合機構，總部將設於英國，首任主管由日本人擔任，日英義新一代戰機將以二○三五年開發完成及進行部署為目標。
日本防衛相木原稔、英國國防大臣夏普斯及義大利國防部長克羅塞托就共同開發戰機的「全球空戰計畫」（GCAP）舉行協商，並簽署相關條約。
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木原表示，下一代戰機的開發，將可維持嚇阻力和強化空中優勢，若由本國單獨營運和開發具有很高的風險，聯合開發可共享卓越的技術並分擔成本和風險。
會談確定三國將於二○二四年度內共組聯合機構，總部將設於英國，負責人由三國輪流擔任，首任主管將由日本人出任，可能為防衛省出身的政府人士。三方簽署的條約中包含提供營運資金、保護秘密情報等締約國義務，還有戰機開發生產相關的角色分配等。日本政府明年將向國會提交條約批准草案，計畫在二○二四年度預算案中列入約四十億日圓（約八．九億台幣）營運資金。
日英義下一代戰機的機體設計將由日本三菱重工、英國航太系統公司（BAE）及義大利李奧納多（Leonardo S.p.A）公司組成的企業聯營體（JV）負責。
研發總部設英國 日深化北約軍事合作第一步
日本經濟新聞報導，營運及開發總部設於英國，主要是英國為北約（NATO）的主要成員國，累積諸多國防技術，據傳德國和沙烏地阿拉伯也有意願參加新戰機的開發計畫，與相關國家密切分享情報非常重要。
雖然日本將下一代戰機定位為F-2戰機的後續機型，但此次越過美國而與北約成員的英義兩國聯手開發，一般認為這將是日本加深與北約軍事合作的第一步。由於英義將下一代戰機視為歐洲戰機的後續機型，也可能為北約國家使用，日本若能鬆綁武器出口的自我限制，未來可說是大有可為。