專家︰美考量保存軍力護台

美國學者梅惠琳指出，台灣人不應將美國未出兵協助烏克蘭對抗俄羅斯，視同美國也不會派兵助台，因為美國政府的考量是保存軍力，以便在必要時保護台灣。（取自史丹佛大學弗利曼．斯伯格里國際研究所官網）

2023/12/05 05:30

美未出兵助烏 不應視同放棄台灣

〔編譯孫宇青／綜合報導〕鑽研中國軍事戰略的美國專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）近日在「美國之音」（VOA）專訪中指出，台灣人不應將美國未出兵協助烏克蘭對抗俄羅斯，視同美國也不會派兵助台，因為美國政府的考量是保存軍力，以便在必要時保護台灣。她也提到，中國軍力目前強在硬體，弱在人員和組織，是北京實際動武的一大顧慮。

梅惠琳表示，台灣人覺得美國不派兵赴烏克蘭，是放棄烏克蘭，而台灣也會被美國放棄，這個想法很奇怪，因為美國總統拜登已表明，不直接出兵干預烏克蘭戰爭，是為了保存美國軍事實力，「所以如果要保護台灣的話，就可以那麼做（派兵助台）」。她也提到，有台灣人認為，美國不會直接出兵干預台海戰事，而是會提供武器給台灣，但台灣是島嶼，在戰爭的情況下，不可能將武器運到台灣。

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中國目前軍力 強在武器、弱在人員

針對中國軍事發展現況，梅惠琳指出，中國國家主席習近平指示人民解放軍在二○二七年前具備武統台灣的能力，因此在此之前不會開戰，況且共軍仍有培訓、武器和後勤問題尚待解決。

值得深思的是，一旦共軍準備好，習近平打算怎麼做？她透露自己經常詢問中國政府官員，是否有耐心等待（統一）五十、四十或卅年？答案是肯定不會。如果是廿年，他們的態度轉趨模糊，只說不會繼續等待，但具體時間無法確定。

梅惠琳認為，美中熱戰的可能性的確逐漸升高，但如果習近平認為共軍不會贏，就不會對台動手，因此嚇阻很重要，能力會影響意圖。中國目前軍力強項在於武器，弱點是人員和組織素質，以及一九七九年後就缺乏實戰經驗，不如美國持續累積作戰經驗，這些都是習近平的顧忌。

然而，中國畢竟與台灣近在咫尺，會有地理上的優勢，不像美國必須從遠方調度援台，即使美軍在日本、南韓都有駐軍，但數量和規模皆不及共軍。而南海與台海不同，共軍會被遠距作戰所困擾，因此不擔心中方太咄咄逼人。

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