白宮新設委員會 捍衛美國供應鏈

美國白宮新成立的內閣級「強化供應鏈韌性委員會」，27日召開首次會議，宣布30項措施，加強各領域供應鏈韌性，包括台灣等半導體關鍵供應鏈。圖為台積電創辦人張忠謀去年12月在美國亞利桑那州鳳凰城台積電晶圓廠區的移機典禮上致詞。（美聯社檔案照）

2023/11/28 05:30

包括醫藥、半導體等領域 避免地緣政治風險

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮新成立的內閣級「強化供應鏈韌性委員會」，廿七日召開第一次會議，宣布卅項措施，加強各領域供應鏈韌性，與國內、國際夥伴與盟友合作，落實關鍵商品供應鏈的多元化，以進一步緩解通貨膨脹，並解決外界對美國經濟狀況的廣泛擔憂。白宮官員強調，包括醫藥、半導體等關鍵供應鏈，都必須設法避免地緣政治的風險。

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藥品減少對中依賴

中國是美國醫藥商品主要來源之一，台灣則佔世界半導體生產的極大份額。拜登提出的措施中，包括國防部將在近期發佈一份關於藥品供應鏈韌性的報告，以減少對高風險外國供應商的依賴，便被視為針對中國。而基於中國對台威脅，美國也將積極增強半導體供應鏈。

定期更新關鍵產業定義

拜登政府匿名高層官員告訴美國之音（VOA），在藥品及半導體供應鏈方面，美國的確考慮「地緣政治、經濟與氣候衝擊的風險」。委員會預計每四年進行一次供應鏈審查，明年底將是第一次，並將定期更新攸關美國國家安全與經濟安全的關鍵產業、部門與商品的定義及標準。

該委員會主席由白宮經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）和國安顧問蘇利文共同擔任，其他成員包括內閣各部會首長、國務卿及貿易代表等。布蘭納德矢言，白宮決心繼續努力降低美國物價，並確保未來的供應鏈韌性。

在白宮公布的新措施中，美國將與盟友、夥伴在關鍵供應鏈上合作，包括與歐盟建立「半導體供應鏈阻斷早期預警系統」；與日本、南韓根據大衛營高峰會的承諾，啟動早期預警系統，開始列出如關鍵礦物、可充電電池等優先商品和原料；與澳洲、加拿大、歐盟、日本與英國及世界衛生組織（WHO）合作，解決藥品短缺；也將透過「印太經濟架構供應鏈協定」等國際協定與組織，來落實供應鏈安全性。

在首次「強化供應鏈韌性委員會」會議上，拜登授權衛生與公共服務部（HHS）動用冷戰時期「國防生產法」賦予的權力，生產被視為對國家安全至關重要的藥品。據了解，美國衛生部已確定投資三千五百萬美元於注射藥物所需材料的生產，其他投資項目還包括用於診斷、預防、治療與化學、生物、放射性或核武攻擊有關疾病的用品。

不僅如此，聯邦政府還將透過各政府機構之間共享數據，來提高監控供應鏈的能力。其中，商務部即研發新工具，來評估供應鏈風險，並與能源部在可再生能源供應方面進行合作。

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