與中國外長會談 日韓外長重申 台海和平重要

日本外務大臣上川陽子（由左至右）、南韓外交部長朴振、中國外交部長王毅，廿六日齊聚南韓釜山，就尋求重振三國合作及重啟領袖峰會進行討論，為三國外長自二○一九年以來首次舉行這類會商。（歐新社）

2023/11/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國外交部長王毅、日本外務大臣上川陽子和南韓外交部長朴振，廿六日齊聚南韓釜山，就尋求重振三國合作及重啟領袖峰會進行討論，為三國外長自二○一九年以來首次舉行這類會商。日韓外長在與王毅會談時，均重申台海和平穩定的重要性，反對以武力改變台海現況，我外交部對此表示誠摯歡迎與感謝。

上川陽子廿五日先行會見王毅，王毅要求日方在台灣議題上恪守「一個中國」原則，不得干涉中國內政，並對日方排放核處理水的不負責任作法表示反對。上川則表示，日方在台灣議題上的立場沒有改變，也願意透過對話尋求解決核處理水排海問題的適當途徑。

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據了解，上川近日接受日本放送協會國際台（NHK World）專訪時，曾表明「關於台海和平與穩定，直接對中國釋出明確訊息很重要，同時也要與美國和其他盟友密切合作，形成統一陣線」。

三方同意儘早舉行峰會

南韓「韓聯社」指出，中日韓外長會議在釜山的APEC世峰樓舉行，朴振會後對外表示，三人同意在各方均方便之際，儘早舉行三國領袖峰會，但他並未提及具體時間點。南韓外交部官員則透露，三方暫未就日程安排達成協議，但可能會在明年初舉行峰會。南韓國家安保室室長趙太庸也坦言，三國峰會難以在年內舉行。

朴振和王毅在廿六日的會談中也觸及台灣議題。南韓官員表示，中方就其核心利益闡明立場，韓方也表明基本立場，朴振重申反對以武力改變台海現況，並強調台海穩定重要性。

三國外長還就今後的三邊合作發展方向達成共識，包括積極啟動政府間協商機制，推動三國合作制度化；發掘三國民眾能夠切身感受到的實質合作計畫；以及擴大合作基礎，為維護區域穩定繁榮做出貢獻等。針對實質合作，韓方提議重點置於開展未來一代的交流，中日兩國皆認同。

三人也就朝鮮半島局勢及烏俄戰爭、中東事態等交換意見，並重申朝鮮半島和平穩定符合三國及世界的共同利益，將加強各級溝通，解決北韓核問題。朴振強調，北韓發射所謂軍事偵察衛星和彈道飛彈、研發核武器是對地區和平穩定的最大威脅之一。然而，針對北韓問題，韓方積極闡明立場，日方態度與韓方大體一致，但中方堅持各當事國應保持冷靜和克制，並重視北韓對安全的合理關切。

中日韓三國外交代表官員九月底即赴首爾討論外長會談，這次三國外長會商結果，被視為三國領袖峰會的「最後一個重要環節」。北京、東京和首爾從二○○八年起每年都會舉辦領袖峰會，以加強外交和經濟交流，但一九年起連續三年都因武漢肺炎疫情而停辦。

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