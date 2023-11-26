日智庫:未來10年 中俄美角力加劇

日本自衛隊兩棲快速部署部隊「水陸機動團」，十九日在西南部奄美群島的德之島進行兩棲作戰演習，模擬奪回島嶼。（路透）

2023/11/26 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本防衛省智庫「防衛研究所」廿四日發布「中國安全戰略報告二○二四」，指在中國強化核武等軍事力量，同時深化與俄羅斯的戰略合作的情況下，預測今後十年中俄與美國在國際秩序上的對立將加劇，而能否在台海等地區防止中國透過力量改變現狀，是決定國際秩序角力走向的首要因素。

中俄挑戰灰色地帶行動

報告指出，中國對抗美國，以改變美軍向來主導的東亞安全秩序為目標，大幅增強對美國「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力，同時也在快速提高核武力量，以利在涉及中國「核心利益」的衝突時，升高美軍介入門檻。

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在中國擴張核武方面，報告認為，中國只要能夠形成與美國「相互保證毀滅」的態勢，認為升級為與美國核戰的可能性很低，就可能在其核心利益集中區域台海、東海和南海等區域發生事態時，更傾向使用常規武力。報告也提到中俄「武裝衝突門檻下」的活動，即灰色地帶行動帶來挑戰。

中俄目前雖非同盟關係，但這份報告認為，兩國在改變現行美國主導的國際秩序想法一致，也會尋求威權主義新興國家和開發中國家、即「全球南方」為中心「抱團」；中俄將在對抗西方的過程中強化戰略協作，「預計兩國將進入事實上的同盟關係」。

全球南方國家勢必捲入

報告指出，在俄國不發生政治劇變的情況下，今後十年左右的可預見未來，中俄與美國在國際秩序上的對立會日益加劇，並會將「全球南方」國家捲入。

從更長期角度來看，烏俄戰爭導致國際秩序改變的可能性微乎其微，而中國在南海、台海等地區累積改變現狀的既成事實，因此，今後能否防止中國憑藉武力片面改變現狀，是決定國際秩序競爭走向的首要因素。

對於未來要同時對抗中俄兩個核武大國，美國的因應策略是，強化核武等嚇阻力，保持靈活的嚇阻戰略和武力態勢，同時透過武器管控、尋求與中國戰略對話，降低誤判、意外核升級的風險；確保延伸嚇阻可信度和可靠性，包括擴大與「四方安全對話」（QUAD）、「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）等盟邦夥伴的合作，加強核嚇阻政策等方面的諮商，透過戰略核潛艦停靠港口、戰略轟炸機飛行等措施提高美國戰略資產可見度，強化對盟國的安全保證。

日需加強防衛力 深化合作

報告也認為，日本必須進一步加強必要的防衛力量來防止以武力改變現狀的企圖，同時須全面深化和美國包括核嚇阻在內的合作，也有必要加強與東南亞、太平洋島國等印太新興和開發中國家的關係。

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